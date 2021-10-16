Обов'язкова вакцинація: у МОЗ розповіли, як отримати довідку про протипоказання / Reuters

Довідку про медичні протипоказання до щеплення проти COVID-19 вчителі можуть отримати у свого сімейного лікаря. Довідка про протипоказання видаватиметься в тому ж порядку, що і про щеплення, заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

В інтерв'ю Радіо Свобода Ляшко розповів, що надання довідок про наявність протипоказань перебуватиме під суворим контролем.

"Зараз ми все робимо для того, щоб запобігти відразу будь-які підробки. Це буде в електронній системі охорони здоров'я. І довідка так само видаватиметься, як і COVID-сертифікат", - пояснив міністр охорони здоров'я.

За його словами, лікар робитиме запис в електронній системі, що дозволить відстежувати і визначати, чому довідку видали тій чи іншій людині.

Також Ляшко розповів, що в цілому відсоток вчителів, які мають протипоказання, є невеликим.

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"Коли ми говоримо про вчителів, ми говоримо, що вони будуть або відсторонені від роботи, або вакцинуватися. У наказі йдеться про обов'язковість вакцинації, крім обґрунтованих медичних протипоказань, коли не можна за станом здоров'я. Але, повірте, це невеликий відсоток людей — це 3-4% всього", - уточнив глава МОЗ.

Зазначимо, за добу 15 жовтня коронавірус в Україні виявили у 12 983 жителів країни. У тому числі захворіли 1105 дітей і медпрацівників. За минулі 24 години було госпіталізовано 2859 осіб; летальних випадків - 277; одужали - 5874 особи.

Раніше повідомлялося, в Україні з усіх госпіталізованих через COVID-19 протягом вересня 97,1% були невакциновані. Як розповіли в Центрі громадського здоров'я, мова йде про громадян, які не пройшли повний курс вакцинації, тобто не отримали дві дози препарату.

Кабмін ухвалив рішення про обов'язкову вакцинацію від COVID-19 в Україні. Щеплення повинні зробити працівники навчальних закладів, центральних органів влади та їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій.

Відсоток людей, що мають протипоказання до введення вакцини від COVID-19, дуже маленький, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. За його словами, є так звані абсолютні медичні протипоказання - ситуації, коли вакцину у жодному разі не вводять людині. Така ситуація виникає, коли у людини є гіперчутливість.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко припустив, що в Україні буде і додаткова вакцинація від COVID-19. Йдеться про ще одне щеплення через 6-8 місяців після проходження повного прищепного курсу.

Інфекціоніст Вадим Арістов назвав основні протипоказання до вакцинації від коронавірусу.