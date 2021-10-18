В Україні хочуть скасувати наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію: в ОАСК повідомили подробиці

Обов'язкову вакцинацію в Україні введуть з листопада / УНІАН

Суд просять визнати протиправним наказ Міністерства охорони здоров'я Про затвердження переліку професій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації.

Позивач просить окружний адміністративний суд Києва визнати протиправним і недійсним наказ МОЗ України від 4 жовтня 2021 року "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням".

Читайте такжеШвидше за все в Україні буде додаткова вакцинація від коронавірусу-ЛяшкоТакож до суду надійшла заява з проханням до ОАСК призупинити дію відповідного наказу. Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом та з'ясовує наявність правових підстав для вжиття заходів його забезпечення.

Обов'язкова вакцинація в Україні

Наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію пройшов перевірку в Мін'юсті і був опублікований 7 жовтня, документ набирає чинності через місяць - тобто 7 листопада.

Під обов'язкову вакцинацію зараз підпадають:

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освітяни,

представники центральних органів виконавчої влади,

співробітники місцевих державних адміністрацій.

Як повідомляли в МОЗ, вже з листопада невакцинованих педагогів будуть усувати від роботи без збереження зарплати.

Список збільшиться

Як анонсував голова МОЗ Віктор Ляшко перелік професій для обов'язкової вакцинації планують розширити. Зокрема, в нього можуть увійти:

працівники державних установ, організацій, підприємств критично важливих сфер для економіки,

соціальні працівники,

листоноша,

співробітників місцевого самоврядування,

співробітники комунальних підприємств та установ.

Нагадаємо, за добу 17 жовтня в Україні зафіксували 11 288 нових випадків коронавірусу. Важливо те, що зростає і кількість людей, які потребують госпіталізації. У деяких регіонах є проблема з наявністю місць у лікарнях.

У зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю COVID-19 Запорізька, Донецька, Одеська та Дніпропетровська область з 18 жовтня переходять до Червоної зони карантинних обмежень.