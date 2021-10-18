В Україні хочуть скасувати наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію: в ОАСК повідомили подробиці

Правомірність наказу МОЗ оскаржують в суді.
Суд просять визнати протиправним наказ Міністерства охорони здоров'я Про затвердження переліку професій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації.
Позивач просить окружний адміністративний суд Києва визнати протиправним і недійсним наказ МОЗ України від 4 жовтня 2021 року "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням".
Читайте такжеШвидше за все в Україні буде додаткова вакцинація від коронавірусу-ЛяшкоТакож до суду надійшла заява з проханням до ОАСК призупинити дію відповідного наказу. Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом та з'ясовує наявність правових підстав для вжиття заходів його забезпечення.
Обов'язкова вакцинація в Україні
Наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію пройшов перевірку в Мін'юсті і був опублікований 7 жовтня, документ набирає чинності через місяць - тобто 7 листопада.
Під обов'язкову вакцинацію зараз підпадають:
- освітяни,
- представники центральних органів виконавчої влади,
- співробітники місцевих державних адміністрацій.
Як повідомляли в МОЗ, вже з листопада невакцинованих педагогів будуть усувати від роботи без збереження зарплати.
Список збільшиться
Як анонсував голова МОЗ Віктор Ляшко перелік професій для обов'язкової вакцинації планують розширити. Зокрема, в нього можуть увійти:
- працівники державних установ, організацій, підприємств критично важливих сфер для економіки,
- соціальні працівники,
- листоноша,
- співробітників місцевого самоврядування,
- співробітники комунальних підприємств та установ.
Нагадаємо, за добу 17 жовтня в Україні зафіксували 11 288 нових випадків коронавірусу. Важливо те, що зростає і кількість людей, які потребують госпіталізації. У деяких регіонах є проблема з наявністю місць у лікарнях.
У зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю COVID-19 Запорізька, Донецька, Одеська та Дніпропетровська область з 18 жовтня переходять до Червоної зони карантинних обмежень.