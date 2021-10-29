Небезпечний діагноз: МОЗ затвердило список протипоказань вакцинації від COVID-19

У Раді розповіли про протипоказання до вакцинації / Getty

Міністерство охорони здоров'я України затвердило список медичних протипоказань та застережень для вакцинації від коронавірусної інфекції COVID-19.

Тепер українці за певних умов можуть отримати від лікаря офіційну довідку, що їм протипоказана вакцинація, повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, довідки про протипоказання для щеплення почнуть видавати вже на початку листопада.

Кому не рекомендують робити щеплення від коронавірусу

"Це можуть бути абсолютні протипоказання, якщо існує вірно певна можливість виникнення серйозної побічної реакції. А також – застереження (вакцинація з пересторогою), коли остаточне рішення щодо щеплення приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками", - написав Радуцький.

Як приклад він навів діагноз "тромбоз з тромбоцитопенією", який в певних випадках означає абсолютні постійні протипоказання до вакцин на векторній основі (АstraZeneca і деякі інші).

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"Наслідком міокардиту та/або перикардиту є абсолютні протипоказання для вакцин мРНК (Pfizer / Moderna). Для осіб з імунодефіцитом рекомендована вакцинація з пересторогою. В цілому визначено 16 причин для або відмови від вакцинації (постійної або тимчасової), або для її проведення з обережністю", - написав парламентарій.

При цьому Радуцький підкреслив, що в кожному конкретному випадку відповідність діагнозу протипоказанням, зазначеним у переліку МОЗ, встановлює виключно лікар, і закликав громадян не намагатися самостійно вирішувати, чи є їх діагноз або симптоми достатнім приводом для відмови від вакцинації.

Скільки людей в Україні мають протипоказання до вакцинації

За оцінками МОЗ, реальні протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення, розповів парламентарій.

Він також зазначив, що згідно з постановою уряду №1236, з 8 листопада не будуть допущені до роботи держслужбовці і педагоги, які не зробили щеплення, однак наявність офіційної довідки дозволить представникам цих категорій громадян продовжувати роботу.

Радуцький розповів, що дані про пацієнтів, яким дійсно протипоказана вакцинація, будуть вноситися в електронну систему охорони здоров'я - українці зможуть згенерувати документ у додатку Дія.

Він також виступив за встановлення жорсткого контролю над наданням таких довідок через масову фальсифікацію довідок про вакцинацію в Україні в даний час.

"У зловмисників не повинно виникнути спокуси почати підробляти ще й довідки про протипоказання", - підкреслив Радуцький.

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Коронавірус в Україні

Нагадаємо, за минулу добу, 28 жовтня, в Україні виявили 26 тисяч 870 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це свідчить добова статистика, опублікована прес-службою Міністерства охорони здоров'я.

Відзначимо, що цифра в майже 27 тисяч нових випадків коронавірусу є найбільшим числом за весь час епідемії.

Разом з тим від коронавірусу одужали 9 784 людини, 648 померло.