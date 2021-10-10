Щеплення або геть з роботи: в Україні можуть розширити список професій з обов'язковою вакцинацією

В Україні хочуть розширити список професій з обов'язковою вакцинацією від коронавірусу / Reuters

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Але перелік професій, для яких щеплення обов'язкові, можуть розширити.

Як заявив очільник парламентського Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, згідно з наказом, вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою для працівників:

- центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

- місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

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Водночас, за словами Радуцького, до переліку професій, для яких вакцинація є умовою допуску до робочого місця, планують внести всіх працівників державних установ, організацій і підприємств, соціальних працівників і співробітників поштових послуг.

"Через небажання багатьох людей розуміти очевидні речі, МОЗ змушений застосовувати обмеження для невакцинованих", - зазначив Радуцький.

Коронавірус в Україні

За добу 9 жовтня коронавірус в Україні виявили у 11 344 жителів країни. У тому числі захворіло 1449 дітей та 122 медпрацівники. За минулі 24 години було госпіталізовано 3712 осіб; летальних випадків – 162; одужали - 2581 особа.

9 жовтня Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники щодо коронавірусу в регіонах України. Так, у "помаранчеву" зону потрапили: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька області.

Адміністрації шкіл у Києві отримають право самостійно усувати від роботи вчителів без збереження зарплати, які відмовилися вакцинуватися від коронавірусу COVID-19, заявив заступник мера столиці Валентин Мондрієвський.

Відсоток людей, що мають протипоказання до введення вакцини від COVID-19, дуже маленький, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. За його словами, є так звані абсолютні медичні протипоказання - ситуації, коли вакцину ні в якому разі не вводять людині. "Така ситуація виникає, коли у людини є гіперчутливість - непереносимість одного з компонентів препарату", - сказав він.