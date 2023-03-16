Вирушили на передову: танки AMX-10 RC вже в Україні

Глава Міноборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що в Україну "тільки прибули" обіцяні легкі колісні танки AMX-10 RC.

Танки AMX-10 RC / 93-тя ОМБр Холодний Яр, Вікіпедія

Колісний танки AMX-10 RC, надані Парижем вже доставлені на територію України.

Як заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню перед комісією з оборони Національних зборів у середу, 15 березня, танки вже були відправлені на передову.

"Деякі вже пішли на передову", - пише французьке видання Le Figaro.

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Разом з тим, він не уточнив, скільки всього цих танків поставлено в Україну.

Танки AMX-10 RC

AMX-10 RC - французькі бронеавтомобілі, які класифікують як легкі танки.

Формально це бойова машина піхоти, призначена для розвідки в небезпечних умовах і навіть для вогневої підтримки.

Оснащена набагато потужнішою зброєю, ніж більшість звичайних БМП — гарматою калібром 105 мм.

Танки AMX-10 RC - що про них відомо AMX-10RC - французький важкий бронеавтомобіль, часто класифікується також як колісний танк, передає Вікіпедія Створений фірмою Satory Military Vehicles, спільним підприємством GIAT і "Рено", на замовлення ЗС Франції і призначався на роль розвідувальної машини, здатної також боротися з ворожою бронетехнікою. Серійне виробництво AMX-10RC здійснювалося з 1976 по 1994 рік. Всього було випущено 457 бронеавтомобілів цього типу. 337 з них надійшли на озброєння французької армії, країна застосовувала їх у війні в Перській затоці і ряді миротворчих операцій.

Ще 120 машин були поставлені на експорт в Марокко і Катар. На початку січня 2023 року президент Франції Емманюель Макрон анонсував передачу AMX-10RC Україні.

Як повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон віддав розпорядження вивчити питання передачі Україні танків Leclerc. Разом з тим українські військові можуть зіткнутися з проблемами при експлуатації і обслуговуванні важкого французького танка.

Макрон заявив, що не виключає надання Україні танків Leclerc в майбутньому. Для передачі цієї важкої техніки має бути дотримано три умови:

по-перше, цей танк не повинен стати причиною для ескалації;

по-друге, він має надати реальну та ефективну підтримку українській армії;

по-третє, він не повинен послаблювати обороноздатність Франції.

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