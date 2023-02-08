Зеленський вилітає до Парижа: Шольц терміново попрямував до Франції - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський 8 вересня вирушить до Парижа після візиту до Великобританії.
Як повідомляє телеканал BFMTV, у Парижі глава держави зустрінеться з французьким лідером Еммануелем Макроном.
"Після візиту до Лондона, президента України Володимира Зеленського очікують у Парижі цієї середи ввечері", - йдеться у повідомленні.
Відзначимо, що офіційних коментарів з офісу українського президента з приводу візиту Володимира Зеленського в Париж не надходило.
Шольц терміново вилітає до Франції
Видання NTV повідомляється, що канцлер Німеччини Олаф Шольц прилетить у французьку столицю Париж.
Він зустрінеться з президентами України та Франції Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном.
"Джерела видання в Берліні повідомили, що ввечері Шольц вилетить до Парижа для зустрічі із Зеленським і Макроном", - йдеться в повідомленні.
Візит Зеленського до Британії
Президент України Володимир Зеленський 8 лютого вирушив на Даунінг-стріт, де зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, після чого виступив перед парламентом.
Пізніше глава держави поїде на південний захід, де зустрінеться з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії.
Букінгемський палац також підтвердив, що король Чарльз матиме сьогодні аудієнцію із Зеленським.
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