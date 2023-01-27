Французький "монстр": ЗСУ можуть отримати потужний танк Leclerc, але є нюанс

Французький основний бойовий танк має інші технічні характеристики, ніж танки виробництва США або Німеччини.

Французький танк Leclerc / defense.gouv.fr

Президент Франції Еммануель Макрон віддав розпорядження вивчити питання передачі Україні танків Leclerc.

Разом з тим українські військові можуть зіткнутися з проблемами при експлуатації і обслуговуванні важкого французького танка, пише Spiegel.

Видання пише, що, що 50-тонний танк Leclerc з 120-мм гарматою вважається "міцним", але в той же час "крихким монстром" через складне технічне обслуговування.

У чому особливість французького танка Leclerc

Зазначається, що французький основний бойовий танк має інші технічні характеристики, ніж танки виробництва США або Німеччини. Тому танковий парк ЗСУ в зоні бойових дій став би все більш заплутаним.

Така ситуація загрожує створити очевидні проблеми, адже для кожної моделі танків повинні бути надані свої запчастини і техніки.

У той же час журналісти пишуть про те, що сама Франція не має надлишків цих танків. Адже Париж повинен перш за все думати про власну національну безпеку. Не виключено, що можлива поставка 25 Leclerc не матиме сенсу з урахуванням необхідності перенавчання українських солдатів, додає видання.

Танки Leclerc AMX-56 Leclerc — французький сучасний основний бойовий танк.

Створений концерном GIAT (нині Nexter) в 1980-і роки для заміни застарілого танка AMX-30. Серійне виробництво почалося в 1992 році, пише Вікіпедія.

Станом на 2010 рік подальше виробництво Леклерка не ведеться.



На 2011 рік 354 танки цього типу перебувають на озброєнні Франції, ще 388 перебувають на озброєнні армії Об'єднаних Арабських Еміратів. До появи південнокорейського K2 "Чорна пантера" і японського "Тип 10" вважався найдорожчим ОБТ.



На відміну від переважної більшості основних бойових танків НАТО, на Леклерку застосований автомат заряджання, що дозволило скоротити його екіпаж до трьох осіб — механіка-водія, навідника і командира. В екіпаж Леклерка допускаються танкісти зростом до 182 см (176 см для механіка-водія).



Двомісна вежа низького профілю та щільне компонування дозволили зменшити габарити танка і використовувати масу для захищеності: Леклерк на 8,4 тонни легше американського М1А2, але несе броні на 5 тонн більше.

Раніше повідомлялося про те, що Україна може отримати від Сполучених Штатів Америки 10 танків Abrams. З такою ініціативою виступив президент США Джо Байден.

На такий крок він може піти з метою розблокувати поставки танків Україні з інших країн.

Пізніше з'явилася інформація про те, що федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц після декількох місяців коливань прийняв рішення про передачу танків Leopard Україні. Німеччина відправить Києву як мінімум одну роту танків Leopard 2A6. Інші країни також отримають дозвіл від Берліна на відправку бойових машин.

Як повідомляє Spiegel, згідно з даними журналістів, Німеччина передасть мінімум одну роту танків Leopard 2A6.

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