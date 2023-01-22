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Макрон назвав три важливі умови надання Україні сучасних танків Leclerc

22 січня 2023, 22:29
Французький президент заявив, що передача танків оцінюється колективно за трьома критеріями.
Эммануэль Макрон
Макрон назвав умови надання Україні танків Leclerc/ Офіс президента України

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає надання Україні танків Leclerc у майбутньому.

Як повідомляє BFM TV, для передачі цієї важкої техніки має бути дотримано три умови.

"Нічого не виключено, і це оцінюється колективно за трьома критеріями", - сказав французький президент.

Макрон назвав три умови передачі Україні танків:

  • по-перше, цей танк не повинен стати причиною для ескалації,
  • по-друге, він має надати реальну та ефективну підтримку українській армії,
  • по-третє, він не повинен послаблювати обороноздатність Франції.

Танки Leclerc

AMX-56 Leclerc — французький сучасний основний бойовий танк.
Створений концерном GIAT (нині Nexter) в 1980-і роки для заміни застарілого танка AMX-30. Серійне виробництво почалося в 1992 році, пише Вікіпедія.

На відміну від переважної більшості основних бойових танків НАТО, на Леклерку застосований автомат заряджання, що дозволило скоротити його екіпаж до трьох осіб — механіка-водія, навідника і командира. В екіпаж Леклерка допускаються танкісти зростом до 182 см (176 см для механіка-водія).

Двомісна вежа низького профілю та щільне компонування дозволили зменшити габарити танка і використовувати масу для захищеності: Леклерк на 8,4 тонни легше американського М1А2, але несе броні на 5 тонн більше.

Як повідомляв Главред, Франція розглядає можливість передачі Україні своїх основних танків Leclerc. Таким чином, Париж хоче допомогти Німеччині зважитися на аналогічну допомогу українським силам у вигляді поставок танків Leopard.

Танки Leopard для України

Нещодавно стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2 лише після того, як Вашингтон ухвалить рішення про постачання ЗСУ бойових танків M1 Abrams.

У Білому домі відповіли канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про постачання танків в Україну. У Байдена вважають, що кожна країна повинна ухвалювати власне суверенне рішення про надання військової допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в питанні поставки танків для України не повинно бути коливань. Таким чином український лідер натякнув на Німеччину, яка досі не ухвалила рішення про передачу або реекспорт танків в рамках військової допомоги нашій країні. За словами президента, є конкретні речі, від яких залежить стійкість України на полі бою.

Пізніше польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що якщо Берлін не зважиться на схвалення поставок Leopard Україні, Варшава передасть їх сама.

На американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 20 січня відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. На зустрічі в Рамштайні не було прийнято консолідованого рішення про постачання танків для ЗСУ. Як заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, є аргументи "за" поставки і аргументи "проти", які висуваються різними країнами.

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