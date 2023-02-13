Канада, Франція і США просять своїх громадян негайно покинути Росію і Білорусь

Відповідне повідомлення дипломати оприлюднили на сайтах своїх відомств у понеділок, 13 лютого.

У Міністерстві закордонних справ західних країн вважають, що перебуваючи на території Росії та Білорусі можна наразити себе на небезпеку затримань і примусової мобілізації.

Так, Міністерство закордонних справ Франції закликало своїх громадян негайно покинути територію Білорусі через війну РФ проти України. Відповідне повідомлення французькі дипломати оприлюднили на сайті відомства в понеділок, 13 лютого.

Франція закликає покинути Білорусь

"В умовах збройного наступу Росії на Україну і закриття білоруського повітряного простору будь-які поїздки в Білорусь формально не вітаються", — йдеться в повідомленні МЗС Франції.

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Офіційний Париж закликав без зволікання покинути Республіку автотранспортом через кордон з Литвою, Польщею або Латвією.

Канада закликає покинути Білорусь

"Уникайте будь-яких поїздок до Білорусі через ризик довільного застосування місцевих законів і збройного конфлікту між Росією і Україною", — йдеться в повідомленні МЗС Канади.

Канадські дипломати заявили, що громадяни повинні виїхати з Білорусі комерційним шляхом.

США закликає покинути Росію

Сьогодні, Державний департамент США акцентував увагу американців на тому, що в'їжджати до РФ небезпечно через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, ризик затримання російськими державними службами, мобілізацію, перешкоджання виїзду та довільне застосування закону на території держави-агресора.

"Дотримуйтесь підвищеної обережності через ризик неправомірних затримань", - заявили у зовнішньополітичному відомстві США.

Новий наступ Росії

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що РФ навмисно постійно поширює інформацію про можливий " новий большм наступ в Україні". Таким чином російський диктатор Володимир Путін намагається залякати Київ та іноземних партнерів і змусити їх піти на поступки Росії. Глава Кремля хоче змусити Європу переконувати Україну віддати частину територій Росії в обмін на мир.

Нагадаємо, російські окупаційні війська без зупинки атакують Бахмутський напрямок. За минулу добу там сталося 41 бойове зіткнення. Загарбники втратили понад 500 своїх солдатів убитими та пораненими. Про це розповів речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Правозахисник Марк Фейгін вважає, що російський диктатор Володимир Путін до кінця року хоче завершити війну в Україні і взяти паузу на кілька років. Зараз росіяни хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей і закріпитися там, зазначає Фейгін.

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