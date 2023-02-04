glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Збиває балістичні ракети: Франція та Італія навесні передадуть Україні сучасну ПРО Mamba

4 лютого 2023, 08:38
Це єдина європейська оборонна система, яка може збивати балістичні ракети. Україна може отримати її навесні 2023 року.
ЗРК SAMP/T-MAMBA
Франція та Італія навесні передадуть Україні сучасну ПРО Mamba/ Вікіпедія

Франція та Італія нададуть Україні сучасну протиракетну систему ЗРК SAMP/T Mamba. Її планують доставити навесні цього року.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у Twitter. Такі системи допоможуть захистити цивільних від атак російських окупантів, наголосив він.

"Разом із Гвідо Крозетто (міністр оборони Італії – ред.) вирішили поставити в Україну ЗРК SAMP/T-MAMBA навесні 2023 року. Ця система дозволить захистити цивільне населення та інфраструктуру від атак з боку Росії, про нагальність чого зазначав Олексій Резніков", – написав Лекорню.

Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на таке рішення і подякував союзникам за підтримку в обороні від країни-агресорки РФ.

"Я дуже вдячний своїм колегам Себастьяну Лекорню та Гвідо Крозетто, які вирішили поставити ЗРК SAMP/T для ЗСУ. Це допоможе нам врятувати тисячі життів від атак російських терористів. Крок за кроком ми закриємо небо над Україною", – написав Резніков у Twitter.

Що відомо про систему ПРО SAMP/T Mamba

FSAF SAMP/T Mamba – це наземна система "земля-повітря" середнього радіусу дії. Такі системи призначені для захисту території від звичайних повітряних загроз, таких як літаки або крилаті ракети. Це також єдина європейська оборонна система, яка може збивати балістичні ракети.

Mamba може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 км до 100 км і балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 км. Висота ураження становить до 25 км.

Усі 8 ракет Aster-30, які містяться на одній пусковій установці, можуть бути відстріляні в одному залпі за 10 секунд.

Передача ППО Україні

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден 21 грудня доручив Держдепартаменту надати військову допомогу Україні на суму 1 млрд доларів. Також Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив, що Міноборони США надасть Україні допомогу ще на 850 млн доларів. За його словами, в новий пакет увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot.

Канада передасть Україні потужний комплекс протиповітряної оборони NASAMS. Цю зенітно-ракетну систему закуплять у США спеціально для ЗСУ. Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

Раніше колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж зазначав, що Україна може отримати аналог ізраїльської системи Купол. За його словами, Україні можуть передати цілий дивізіон ЗРК Patriot, який здатний закрити великі площі.

Вас також може зацікавити:

війна в Україні ПВО вторгнення Росії новини Франції новини Італії SAMP-T
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:42

"Крим буде в оперативному оточенні": Україна може звільнити півострів за однієї умови – майор ЗСУ

09:40

В Україні продовжать воєнний стан і мобілізацію: нардеп назвав дату і терміниВідео

09:25

Нічні землетруси і раптове божевілля: чому коти різко починають бігати по квартирі

09:06

Ізраїль готовий поставити Україні "військові речі": ЗМІ дізналися деталі діалогу Нетаньяху і МакронаВідео

09:00

Росіяни мають змогу наступати лише на Донбасі, лютий стане чорним місяцем війни – Євген КарасьВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:38

Збиває балістичні ракети: Франція та Італія навесні передадуть Україні сучасну ПРО MambaВідео

08:30

Чи можна використовувати почорнілі банани: вас здивує несподівана відповідьВідео

08:07

У Путіна лякають росіян Україною і пригнічують інакомислення: в ISW розкрили задуми КремляВідео

08:05

Три знаки, яким лютий-2023 принесе зміни: астролог розповів, кому готуватися до сюрпризівВідео

Реклама
07:30

Ракети з дальністю 150 км і удари по Криму: у США заявили, що Україна вирішить питання самаВідео

07:20

Не поділяться і не подарують: ТОП-3 найбільш жадібних знака зодіаку

06:39

Як поводитися з психопатом Путіним?Погляд

04:50

Військовий експерт спрогнозував, як ЗСУ можуть звільнити Кремінну та СватовеВідео

04:20

Чому в гостях не можна мити посуд: багато хто навіть не здогадується про це

03:20

Потрясная закуска на швидку руку: рецепт найпростішої страви, в яку закохуються з першого разуВідео

03:00

Мокра і з сигаретою: модель і дружина Венссана Касселя підкорила своєю красоюВідео

02:45

"20 років тому справа була": Волочкову ледь впізнали її шанувальникиВідео

02:35

Досвідчені господині при замочуванні квасолі додають у воду секретний інгредієнт: результат вас здивуєВідео

02:13

Після Путіна в Росії почнеться громадянська війна, але воювати буде не народ з владою - експерт

01:30

Якби Рапунцель стала зіркою Playboy: Памела Андерсон знялася повністю оголеною в стилі 90-их

Реклама
00:51

Чому 4 лютого не можна ризикувати грошима: прикмети та заборониВідео

00:10

"Буде задіяна зовсім інша тактика": експерт розповів, як розпочнеться наступальна операція ПутінаВідео

03 лютого, п'ятниця
23:25

"Підемо в контрнаступ": генерал Романенко назвав місяць, коли окупанти повністю виснажатьсяВідео

23:07

Окупанти хочуть оточити місто: влада розповіла про складну ситуацію у ВугледаріВідео

23:07

Скажена зачіска: Наташа Корольова неймовірно змінила свою зовнішність і налякала росіянВідео

22:30

"Візьмемо у лещата": Світан назвав два міста, які незабаром будуть під контролем ЗСУВідео

22:06

"Сталевий кулак": Україні потрібна "танкова коаліція" для успішного контрнаступу - РезніковВідео

22:05

Щоб не "з’їли" улюблений одяг: 3 ефективні способи, як позбутися від молі у шафі

21:37

Вже все готово: Зеленський анонсував нові санкції РНБОВідео

21:37

Юна леді з плавними вигинами: як зараз виглядає 17-річна донька Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової

21:28

"Ситуація дуже важка": Зеленський розповів про події на фронтіВідео

21:07

Кремль відреагував на формування "Гвардії наступу" і пригрозив захопленням нових територійВідео

20:42

"Україна врятувала світ": експерт розповів про шалений план Путіна, який йому не вдалося реалізуватиВідео

20:41

"Смак як у села": молодицю-розлучницю путініста Петросяна розмазали за безглуздий зовнішній вигляд

20:40

Чому 5 лютого не можна нікому піднімати гроші: прикмети і заборониВідео

20:14

Росія хоче великого реваншу: Зеленський попередив про початок найважливішого періоду для УкраїниВідео

19:20

Найближчим часом багатьом з нас стане дуже страшноПогляд

19:18

Нові Javelin і HIMARS: США виділяють найбільший військовий пакет для УкраїниВідео

19:12

"Можуть завдати несподіваного удару": у ЗСУ розповіли, з якого напрямку РФ може раптово атакуватиВідео

19:10

Чи буде пряме зіткнення: Піонтковський пояснив заяву НАТО про готовність до війни з РФВідео

Реклама
19:06

"Іди на фронт, якщо ти така проросійська": в РФ зацькували і виганяють з дому блогерку Ельвіну

18:33

Які міста в Україні стануть небезпечними на початку лютого: екстрасенс зробив прогнозВідео

18:29

На "перекур" зупинилися і все злетіло в повітря: ЗСУ влаштували "гучний феєрверк" окупантамВідео

18:28

МОЗ за підтримки Favbet розпочало перше в країні дослідження з ігрової залежності реклама

18:24

"Путін злопам’ятний та мстивий": Гудков назвав справжні мотиви диктатора РФ у війні проти УкраїниВідео

18:24

Сюрпризи і довгоочікувані події: кому пощастить вже на цих вихідних

17:54

Більшість українців не зможуть вийти на пенсію в 60 років: експерт назвала критичний рік

17:51

"Втратить сенс для існування": експерт назвав реалістичний сценарій розвалу РФВідео

17:45

Повернення Криму до літа: у Зеленського оцінили прогноз БудановаВідео

17:39

"Повертаються морози": синоптик розповіла, чи буде в Україні рання весна

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти