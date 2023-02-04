Збиває балістичні ракети: Франція та Італія навесні передадуть Україні сучасну ПРО Mamba

Це єдина європейська оборонна система, яка може збивати балістичні ракети. Україна може отримати її навесні 2023 року.

Франція та Італія навесні передадуть Україні сучасну ПРО Mamba/ Вікіпедія

Франція та Італія нададуть Україні сучасну протиракетну систему ЗРК SAMP/T Mamba. Її планують доставити навесні цього року.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у Twitter. Такі системи допоможуть захистити цивільних від атак російських окупантів, наголосив він.

"Разом із Гвідо Крозетто (міністр оборони Італії – ред.) вирішили поставити в Україну ЗРК SAMP/T-MAMBA навесні 2023 року. Ця система дозволить захистити цивільне населення та інфраструктуру від атак з боку Росії, про нагальність чого зазначав Олексій Резніков", – написав Лекорню.

Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на таке рішення і подякував союзникам за підтримку в обороні від країни-агресорки РФ.

"Я дуже вдячний своїм колегам Себастьяну Лекорню та Гвідо Крозетто, які вирішили поставити ЗРК SAMP/T для ЗСУ. Це допоможе нам врятувати тисячі життів від атак російських терористів. Крок за кроком ми закриємо небо над Україною", – написав Резніков у Twitter.

Що відомо про систему ПРО SAMP/T Mamba

FSAF SAMP/T Mamba – це наземна система "земля-повітря" середнього радіусу дії. Такі системи призначені для захисту території від звичайних повітряних загроз, таких як літаки або крилаті ракети. Це також єдина європейська оборонна система, яка може збивати балістичні ракети.

Mamba може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 км до 100 км і балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 км. Висота ураження становить до 25 км.

Усі 8 ракет Aster-30, які містяться на одній пусковій установці, можуть бути відстріляні в одному залпі за 10 секунд.

Передача ППО Україні

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден 21 грудня доручив Держдепартаменту надати військову допомогу Україні на суму 1 млрд доларів. Також Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив, що Міноборони США надасть Україні допомогу ще на 850 млн доларів. За його словами, в новий пакет увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot.

Канада передасть Україні потужний комплекс протиповітряної оборони NASAMS. Цю зенітно-ракетну систему закуплять у США спеціально для ЗСУ. Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

Раніше колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж зазначав, що Україна може отримати аналог ізраїльської системи Купол. За його словами, Україні можуть передати цілий дивізіон ЗРК Patriot, який здатний закрити великі площі.

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