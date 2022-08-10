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"Це ще не перелом у війні": експосол США в Україні пояснив наслідки вибухів у Криму

10 серпня 2022, 18:19

Росія першочергово стане менше використовувати півострів для нанесення ударів по материковій Україні.

Взрывы в Крыму, Джон Гербст
Експосол США в Україні пояснив наслідки вибухів у Криму/ УНІАН, Telegram

Після вибухів на військовому аеродромі в Новофедорівці на території окупованого Криму Росія, швидше за все, стане більш обережною і менше використовуватиме півострів для нанесення ударів по підконтрольних Україні територіях.

Таку думку висловив колишній посол США в Україні, а нині голова Центру Євразії в Atlantic Council Джон Гербст, пише ТСН. При цьому він зазначив, що ця подія – ще не переломний момент у війні.

"Це зміцнить мораль українців і зробить Москву більш обережною у використанні Криму для військових ударів по материковій території України", – каже Гербст.

На запитання журналістів, чи можуть після цього Сполучені Штати надати Україні винищувачі і ракети ATACAMS, які мають дальність 300 км, дипломат зазначив, що на українські запити щодо зброї США відповідають повільно та боязко.

"Разом із тим вже випрацювана модель, за якою через тижні чи місяці після відмови Україні по її запиту, Адміністрація змінює свою думку. Тому, це ще має статися з ATACAMS та винищувачами", – зазначив він.

Американський дипломат наголосив, що, на його думку, з часом США все-таки дадуть Україні як винищувачі, так і ракети ATACAMS, проте важко прогнозувати терміни прийняття такого рішення і надання озброєння.

Також він додав, що в той же час не йдеться про підготовку українських пілотів на літаках НАТО.

Вибухи на аеродромі в Криму

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи у Новофедорівці під Євпаторією в захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому у Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння в невстановлених місцях.

Пізніше у ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де пролунали вибухи, розміщувалася військова техніка і боєприпаси окупантів. Як стало відомо, там загинули щонайменше 60 окупантів, ще 100 – поранені.

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війна в Україні Хербст вторгнення Росії Джон Гербст новини Криму
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