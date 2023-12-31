Відкрили вогонь по своїх: росіяни пішли штурмом на власні позиції з танками

Бійці 63-ї ОМБр ЗСУ за допомогою дрона зняли на відео атаку російських підрозділів на власні ж позиції на Лиманському напрямку із застосуванням бронетехніки.

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Штурм росіянами власних позицій потрапив на відео / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Російські війська захопили власні позиції на Лиманському напрямку в Луганській області біля Діброви. У ході штурму вони втратили орієнтацію і вбили та поранили кількох своїх військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні моніторингової групи DeepState з посиланням на відео 63 ОМБр.

Спочатку окупанти атакували позиції з танків, а потім рушили на штурм піхотою. Українським захисникам не залишалося нічого, крім як лише спостерігати за тим, як окупанти ведуть бій між собою.

"Біля Діброви ворог штурмував власні ж позиції, були 200-ті та 300-ті. Росіяни спочатку танком розібрали власну позицію, а потім почали штурмувати піхотою", – ідеться в повідомленні. відео дня

Як повідомляють аналітики, бійці 63-ї ОМБр ЗСУ спостерігали за цим явищем за допомогою дрона. Вони також зняли відео, на якому можна побачити "успішну" спецоперацію з самоліквідації російської армії.

Дивіться відео про те, як росіяни штурмували власні позиції на Лиманському напрямку:

Скріншот

Зазначається, що цю позицію ЗСУ втратили кілька днів тому, але не всі підрозділи Росії були про це інформовані, тому вони активно намагалися її захопити. Це призвело до втрат серед російських окупантів. Такий випадок показує неналежний рівень комунікації в російських військах.

"Бої в лісі – це важко не тільки за своєю специфікою, а й тому, що тяжко орієнтуватися. Цей випадок, звісно, найбільш показовий. Шкода, що з об'єктивних причин не можемо залишити на відео сміх та коментарі пілотів", – додали в DeepState.

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