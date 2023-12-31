Росіяни намагаються обійти Авдіївку: ЗСУ - про важкі бої на фронті

Російські окупанти намагаються вбити клин з боку Степового.

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Росіяни намагаються обійти Авдіївку з боку Степового / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Російські окупанти намагаються повністю захопити Авдіївку в Донецькій області. Вони змінили тактику і намагаються малими групами обійти місто на північний захід від Степового. Про це в ефірі телемарафону заявив представник 47-ї окремої механізованої бригади Дмитро Лазуткін.

Ворог атакує українських військових у напрямку Авдіївського коксохімічного заводу та Степового. Окупанти намагаються вбити між ними клин. Водночас Лазуткін зазначив, що серйозних просувань ворога на Авдіївському напрямку не спостерігається.

"Вони ніби вірус, ракова пухлина все одно розповсюджуються по українських територіях ... Після того, як вони зазнали серйозних втрат у бронетехніці, вони вирішили вочевидь зменшити свої втрати, і атакують у напрямку Степового, у напрямку Авдіївського коксохіму, намагаються вбити клин між ними", – сказав Лазуткін.

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначив, що дуже активні бої тривають під Мар'їнкою. Там окупанти навіть заходили на позиції українських військових. Попри величезні втрати, ворог намагається підтягувати свої резерви.

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"Ворог пару разів намагався захопити, навіть забігав на наші позиції, але ми його звідти вибивали. Тобто там тривають активні бойові дії з перемінним успіхом", – розповів Штупун.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий зазначив, що українські військові можуть втратити Мар'їнку повністю і ЗСУ тільки добудовують другу лінію оборони. Він додав, що з міста точно доведеться виходити.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів про те, чи може втрата Мар'їнки призвести до нового наступу РФ. Ворог розпочав наступальні дії не в найкращий період – осінь, зима, тому в цих наступальних діях немає об'єктивного сенсу.

Є й інший гарячий напрямок. РФ атакує під Куп'янськом та Авдіївку. Бійці ЗСУ розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області, окупанти атакують на східному фронті, розповіли у Генеральному штабі.

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