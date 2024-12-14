В Україні взимку світло у побутових споживачів буде відсутнє 4-8 годин на добу, впевнений експерт.

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Відключень не уникнути: експерт назвав міста, які зиму проведуть у темряві / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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Україну від блекаутів може врятувати імпорт електроенергії

Одеса і Дніпро все одно не зможуть без відключень пережити цю зиму

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев спрогнозував, що деяким містам України буде легше перенести зиму в плані відключень електрики.

В ефірі Київ24 він зазначив, що в Україні взимку світло у побутових споживачів буде відсутнє 4-8 годин на добу, а відключення відбуватимуться у 2-3 черги, пише Главред.

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"Я, як і раніше, кажу про те, що цілком можливо за певних умов виникнення дефіциту електричної енергії в обсязі близько 3 гігават. А 3 гігавати - це дві-три черги відключень. Ну, може все ж таки дві черги відключень, тобто приблизно від 4 до 8 годин відключення електричної енергії на добу для побутових споживачів", - заявив експерт.

Експерт додав, що цей прогноз неоднаковий для всіх регіонів і цілком зрозуміло, що після чергового обстрілу буде "несолодко насамперед тим районам, куди прилетіло". За його словами, це може бути Одеса, Бурштин, Харків, або будь-який інший населений пункт і тому там будуть більш тривалі періоди відключення електрики.

"Для тих, кому більше пощастило, там будуть трошки менші періоди без електричної енергії. І тут не можна сказати, що ось така несправедливість велика. На жаль, це об'єктивна ситуація, об'єктивний стан, який відображає особливості функціонування об'єднаної енергетичної системи України, в якій є об'єктивні обмеження передавання електричної енергії певних потрібних обсягів у напрямках і з заходу на схід, і з заходу на південь".

Рябцев стверджує, що навіть якщо імпорт електроенергії в Україну буде задіяний на 100%, то такі міста, як Дніпро та Одеса, неможливо забезпечити світлом протягом усієї доби.

Росія атакувала Україну - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 13 грудня РФ підняла в небо бомбардувальники. Йшлося про Ту-95МС і МіГ-31К. Українців закликали не ігнорувати повітряну тривогу і попередили про ризик ракетного удару.

Згодом з'явилися повідомлення, що під Києвом чути вибухи, там працюють сили ППО. Крім цього, у Київській міській військовій адміністрації закликали мешканців столиці пройти в укриття через ракетну небезпеку.

У зв'язку з атакою Росії на енергоструктуру міністр енергетики Галущенко повідомив, що відключень світла буде більше. Водночас, за його словами, енергетики вживають усіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

Таким чином в Україні застосовано три черги відключень світла з шести. Директор компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, де діють нові графіки.

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Хто такий Геннадій Рябцев? Геннадій Рябцев - директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт із державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи управління імені Андрія Мелешевича в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

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