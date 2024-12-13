В Україні запровадили екстрені відключення світла: де діють нові графіки

Через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти – обсяг відключень збільшився.

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Графіки відключення світла / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні застосовані три черги відключень світла з шести

У Тернополі відключено 50% споживачів області

У Києві графіки не діють

В Україні збільшили графіки відключення світла - будуть застосовані три черги з шести. Про це повідомив директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Укренерго збільшує обмеження - без світла 3 черги з 6. Оновлені графіки для Дніпра шукайте на сайті та в застосунку. Київ - у процесі оновлення, будуть доступні незабаром", - написав він. відео дня

Зокрема, в Тернопільській ОВА повідомили, що відключено 50% споживачів області.

"Через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти – обсяг застосування заходів обмеження споживання збільшується з 1 черги до 3 одночасно", - йдеться в повідомленні.

В той же час, у Києві екстрені відключення світла. Графіки не діють.

У ДТЕК також повідомили, що на сьогодні для Києва, Київської області, Дніпропетровської області та Одеської області змінено графіки відключення світла.

Відключення світла / фото: ДТЕК

Відключення світла / фото: ДТЕК

Відключення світла / фото: ДТЕК

Відключення світла / фото: ДТЕК

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 13 грудня енергетика всієї України перебуває під масованим ударом країни-агресора РФ. В Укренерго повідомили, що через атаку на енергооб'єкти обсяг відключень світла сьогодні буде збільшено.

Заступник міністра енергетики Роман Андарак повідомляв, що українцям слід бути готовими до тривалих обмежень в постачанні електроенергії. Графіки вимкнень світла діятимуть щонайменше до весни 2025 року.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що відключення світла будуть залежати від погодних умов та загальної ситуації в Україні. За його словами, Київ може бути без світла від 14 до 16 годин.

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Що відомо про ДТЕК? ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

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