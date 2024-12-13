Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В Україні запровадили екстрені відключення світла: де діють нові графіки

Марія Николишин
13 грудня 2024, 09:35
2691
Через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти – обсяг відключень збільшився.
В Україні запровадили екстрені відключення світла: де діють нові графіки
Графіки відключення світла / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • В Україні застосовані три черги відключень світла з шести
  • У Тернополі відключено 50% споживачів області
  • У Києві графіки не діють

В Україні збільшили графіки відключення світла - будуть застосовані три черги з шести. Про це повідомив директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Укренерго збільшує обмеження - без світла 3 черги з 6. Оновлені графіки для Дніпра шукайте на сайті та в застосунку. Київ - у процесі оновлення, будуть доступні незабаром", - написав він.

відео дня

Зокрема, в Тернопільській ОВА повідомили, що відключено 50% споживачів області.

"Через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти – обсяг застосування заходів обмеження споживання збільшується з 1 черги до 3 одночасно", - йдеться в повідомленні.

В той же час, у Києві екстрені відключення світла. Графіки не діють.

У ДТЕК також повідомили, що на сьогодні для Києва, Київської області, Дніпропетровської області та Одеської області змінено графіки відключення світла.

Відключення світла
Відключення світла / фото: ДТЕК
Відключення світла
Відключення світла / фото: ДТЕК
Відключення світла
Відключення світла / фото: ДТЕК
Відключення світла
Відключення світла / фото: ДТЕК

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 13 грудня енергетика всієї України перебуває під масованим ударом країни-агресора РФ. В Укренерго повідомили, що через атаку на енергооб'єкти обсяг відключень світла сьогодні буде збільшено.

Заступник міністра енергетики Роман Андарак повідомляв, що українцям слід бути готовими до тривалих обмежень в постачанні електроенергії. Графіки вимкнень світла діятимуть щонайменше до весни 2025 року.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що відключення світла будуть залежати від погодних умов та загальної ситуації в Україні. За його словами, Київ може бути без світла від 14 до 16 годин.

Читайте також:

Що відомо про ДТЕК?

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва свет ДТЕК новини України новини Тернополя відключення світла
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Є влучання: 50% Тернопільщини без світла, вибухи на Львівщині - деталі атаки

Є влучання: 50% Тернопільщини без світла, вибухи на Львівщині - деталі атаки

11:21Україна
"Путін сприймає це як дозвіл продовжувати": Зеленський сказав, як зупинити удари РФ

"Путін сприймає це як дозвіл продовжувати": Зеленський сказав, як зупинити удари РФ

11:06Україна
В Росії згорів стратегічно важливий воєнний об‘єкт: що відомо

В Росії згорів стратегічно важливий воєнний об‘єкт: що відомо

10:43Світ
Реклама

Популярне

Більше
Весь рік буде вдалим: що потрібно дати іншій людині 13 грудня - прикмети

Весь рік буде вдалим: що потрібно дати іншій людині 13 грудня - прикмети

Концерт втікача Винника в Польщі зірвався - причина

Концерт втікача Винника в Польщі зірвався - причина

Україну засипатиме снігом і вдарить -14: оголошене штормове попередження

Україну засипатиме снігом і вдарить -14: оголошене штормове попередження

У чому помилка на картинці: лише "справжній детектив" дасть відповідь за 7 секунд

У чому помилка на картинці: лише "справжній детектив" дасть відповідь за 7 секунд

Гороскоп на завтра 14 грудня: Стрільцям - фантастичний прибуток, Овнам - успіх

Гороскоп на завтра 14 грудня: Стрільцям - фантастичний прибуток, Овнам - успіх

Останні новини

12:05

Шикарні брускети на Новий рік 2025, які розмітають за кілька хвилин

11:48

Чи блефує Трамп, коли каже про вихід США з НАТО: відповідь Золотарьова

11:38

Деяким українцям можуть припинити виплату пенсій: названо причини

11:21

Є влучання: 50% Тернопільщини без світла, вибухи на Львівщині - деталі атаки

11:10

"УЗ" запустила новий поїзд "Київ-Будапешт": ціна квитка, графік руху

Всупереч погрозам Трампа США не вийдуть із НАТО, але Альянс штормитиме – ЗолотарьовВсупереч погрозам Трампа США не вийдуть із НАТО, але Альянс штормитиме – Золотарьов
11:06

"Путін сприймає це як дозвіл продовжувати": Зеленський сказав, як зупинити удари РФ

10:43

В Росії згорів стратегічно важливий воєнний об‘єкт: що відомоВідео

10:34

Китайський гороскоп на завтра 14 грудня: Кроликам - проблеми, Коням - успіх

10:13

"Викликає справжнє захоплення": захисники переграють РФ на ключовому напрямі

Реклама
09:59

"Продукт на ринку": Злата Огнєвіч висловилася про Тіну Кароль

09:56

Оброна не буде довгою: ЗСУ можуть вийти з Покровська

09:35

В Україні запровадили екстрені відключення світла: де діють нові графіки

09:29

Чи може армія РФ захопити Запоріжжя: військовий експерт дав однозначну відповідь

09:04

На Кавказі підіймають голови сили спротиву: Чечню могли атакувати не ЗСУ

08:58

Армія РФ атакує енергетику України: відключень світла буде більше

08:48

Карта Deep State онлайн за 13 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:34

Андрій Макаревич публічно "розніс" росіян - деталі

08:14

Відключення світла в Україні - графіки на 13 грудня (оновлюється)

08:10

Скільки триватиме війна?Погляд

08:05

Багато ракет на столицю: під Києвом чути вибухи, працюють сили ППОВідео

Реклама
08:04

У Харкові "Шахед" влучив в п’ятиповерхівку: подробиці

07:24

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні: список зброї для ЗСУ

06:35

РФ підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС та МіГ-31К: ракети вже в Україні

06:10

У Росії танки не закінчаться ніколи?Погляд

05:48

Гороскоп на завтра 14 грудня: Стрільцям - фантастичний прибуток, Овнам - успіх

05:00

Яке сьогодні свято 13 грудня 2024 року: коли не можна виходити з дому

04:35

"Трамп готовий піти на втрати з українського боку": політолог описав небезпеку для України

04:03

Багато хто не здогадується про підробку: як перевірити iPhone на оригінальність

03:43

Як Трамп посадить Путіна і Зеленського за стіл переговорів: названо важелі тиску

03:00

10 хвилин і готово: як швидко помити витяжку – знадобляться лише два засоби

02:30

Загроза завантаження ядерної начинки: тривожний прогноз удару "Орешника" по містах

02:03

Більшість не здогадується: чому після прання на одязі зʼявляються жирні плями

01:30

Збулася мрія Кім: Кардаш'ян знайшла собі багатого непублічного бойфренда - ЗМІ

01:11

У РФ підіймали "літак судного дня": чи повʼязано це із застосуванням "Орешника"

12 грудня, четвер
23:56

Гейлі Бібер може видихнути: Селена Гомес уперше виходить заміж

23:45

Трамп розкритикував Байдена за дозвіл ЗСУ на удари по РФ: у Білому домі відповіли

23:44

ЗСУ можуть потрапити в оточення: аналітики попередили про загрозу

23:01

"Трималася до кінця": зірку "Спіймати Кайдаша" забрали зі зйомок на швидкій

22:59

Трамп підтримав відправку західних військ до України: в WSJ розкрили подробиці

22:33

США нададуть Україні новий пакет допомоги: що в нього ввійде - Білий дім

Реклама
22:16

Будуть говорити про вступ в НАТО: Єрмак анонсував переговори Зеленського і Байдена

22:16

Київ під атакою дронів: в центрі столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА - мер

22:11

Концерт втікача Винника в Польщі зірвався - причина

22:00

Переговори з РФ та відправка військ союзників до України: головні новини України, дайджест

21:59

"Не існує": Єрмак поставив крапку у питанні "мирного плану" Трампа

21:51

Ворог відмовляється від штурмів "в лоб": у Нацгвардії прокоментували тактику РФ

21:48

Вова і Катя Остапчук показали першу сімейну фотосесію з новонародженим сином

21:44

Посол і почесний консул Молдови привезли подарунки дітям до Сумщини, що постраждала від вторгнення

21:01

Як відмити вапняний наліт з крана за лічені хвилини: знадобиться лише 1 засіб

20:44

"Починають заходити в місто": боєць ЗСУ розповів, коли почнуться бої за Покровськ

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Рецепти на Новий рік
Шикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рік
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
#}
Ми використовуемо cookies
Прийняти