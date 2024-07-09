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Понад 12 годин без електрики: в Україні збільшать обсяги відключень

Олексій Тесля
9 липня 2024, 11:17
146
Максимальне споживання електрики зафіксовано з настанням робочого тижня і підвищенням температури.
Електроенергія, світло, віялові відключення
Українців попередили про відключення електроенергії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні з початком робочого тижня споживання електричної енергії значно зросло, водночас обласні енергопостачальні компанії застосовують обмеження протягом усієї доби.

У вівторок, 9 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом усієї доби, ідеться в повідомленні в Telegram національної енергетичної компанії "Укренерго".

Графіки відключень 9 липня:

відео дня
  • зранку і до 14:00 застосовуються 2 черги графіків погодинних відключень;
  • далі - з посиленням спеки - планується застосовувати 3-4 черги.

"Максимальне споживання електрики в понеділок, 8 липня, з настанням робочого тижня та підвищенням температури повітря по країні на 10% перевищувало аналогічний показник неділі, 7 липня", - наголошується в повідомленні.

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Алгоритм обмеження споживання

Уточнюється, що споживачі кожної області поділені на 6 черг. Черга - це група побутових споживачів і бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання в областях відрізняється за обсягом, оскільки залежить від обсягу споживання критичної інфраструктури та кількості промислових підприємств, які імпортують понад 80% обсягу свого споживання.

"Скільки черг засувати в усіх регіонах одночасно - визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати зараз - визначають обленерго в кожному регіоні", - уточнили в НЕК.

Умовний графік відключень:

  • 1 черга графіків - 4 години обмежень на добу;
  • 2 черги - 8 годин обмежень на добу;
  • 3 черги - 12 годин обмежень на добу;
  • 4 черги - понад 12 годин обмежень на добу.
Скріншот
/ t.me/Ukrenergo

Відключення електроенергії - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Україні виведуть у ремонт енергоблоки АЕС. "Енергоатом" виведе в ремонт п'ять енергоблоків АЕС. Тиждень тому вийшов з ремонту один блок атомної електростанції.

Раніше в Укренерго попередили, що ситуація в українській енергосистемі буде найважчою в середині літа цього року . Через спеку зросте споживання, тому щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати.

Главред писав, що в Києві відключення світла будуть тривалішими, ніж в інших великих містах і регіонах. Насамперед пов'язано з великою кількістю об'єктів критичної інфраструктури, яка потребує електроенергії навіть у період відключень світла.

Понад 12 годин без електрики: в Україні збільшать обсяги відключень
/ Инфографика: Главред

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