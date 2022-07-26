Відмова від повістки до військкомату: юрист роз'яснив, чи законно це

Відмова від повістки до військкомату: юристи роз'яснюють, чи законно це / колаж фото УНІАН

Через воєнний стан в Україні військовозобов'язаним продовжують вручати повістки. Викликають до військкомату іноді навіть тих, хто звільнений від мобілізації. Портал ТСН опитав експертів з приводу того, чи можливо повістки роздавати законно.

Як каже юрист з адвокатського об'єднання PwC Legal Артем Крикун-Труш, завжди можна відмовитися отримувати повістку, але потім доведеться заплатити штраф - через суд.

У разі відмови від повістки представники центру комплектування в присутності свідків можуть скласти акт відмови від отримання повістки. Людина не зобов'язана нічого писати або підписувати в такому акті. Якщо акт складуть, то справу розглядатиме керівник центру комплектування, який може стягнути штраф від 850 до 1700 гривень за порушення правил військового обліку (стаття 210 КпАП). Але накладення такого штрафу можна оскаржити в місцевому суді.

Якщо ж людині вручають повістку в громадському місці - просто вписуючи дані в порожній бланк з підписом керівника центру комплектування потрібно пояснити, то це незаконно.

У суді представники центру комплектування зобов'язані будуть довести, що людина порушила правила обліку ‒ саме за це (а не за власне відмову від повістки) передбачений штраф.

Правила такі:

Якщо людина зібралася їхати на нове місце проживання, то потрібно знятися з обліку і стати на новий облік на новому місці протягом тижня.

Якщо ви внутрішньо переміщена особа з окупованих територій, то повинні стати на військовий облік за новим місцем проживання незалежно від того, чи знялися ви з обліку вдома ‒ часто це просто неможливо через бойові дії.

Інформувати центр комплектування про свої переміщення.

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Нагадаємо, раніше, 22 травня, Верховна Рада підтримала законопроект про продовження загальної військової мобілізації на території України. До ЗСУ призиватимуть ще 90 днів – до 23 серпня.

Рішення підтримали 300 народних депутатів. Також в країні ще на 3 місяці продовжили воєнний стан. "За" проголосували 320 парламентаріїв.

Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів – вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.

Крім того, Верховна Рада продовжила воєнний стан, який триває з 05:30 25 травня ще на 3 місяці – до 23 серпня.

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