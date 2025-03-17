Розмова Трампа з Путіним: в Білому домі виступили із важливою заявою

В Білому домі назвали ряд тем майбутніх переговорів Трампа і Путіна і наголосили на можливості накладання нових санкцій на Росію.

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В Білому домі виступили із важливою заявою перед переговорами Трампа і Путіна / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що заявили в Білому домі:

Світ ніколи не був ближче до миру в Україні ніж зараз

Трамп може ввести санкції проти Росії

Під час розмови Трампа і Путіна буде обговорюватись питання ЗАЕС

В Білому домі зробили оптимістичну заяву щодо угоди про припинення вогню на фронті між Росією та Україною. Про це під час брифінгу повідомила речниця Білого Дому Керолайн Левітт, передає Sky News.

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"Ми знаходимося за 10 ярдів (приблизно 9 метрів - ред.) від миру, і ми ніколи не були ближче до мирної угоди, ніж у цей момент. Президент (Трамп - ред.) сповнений рішучості її укласти, - сказала вона.

На запитання про можливе запровадження санкцій проти Росії у разі невдалої телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним, Левітт відповіла, що це рішення залежить від президента США.

"Це те, про що президент говорив, і, безумовно, він готовий це зробити, якщо буде потрібно", - додала Левітт.

Вона також ухилилася від відповіді щодо того, чи обговорюватиметься під час розмови майбутнє Володимира Зеленського.

Вона також зазначила, що в ході переговорів Трампа з Путіним буде обговорюватись тема ЗАЕС.

"Електростанція на кордоні з Україною і Росією буде порушена в розмові з Путіним", - цитує речницю Білого дому Clash Report.

Що відомо про Запорізьку АЕС / Інфографіка: Главред

Переговори Трампа і Путіна - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у вівторок, 18 березня, президент США Дональд Трамп планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він повідомив журналістам на борту Air Force One під час перельоту з Флориди до Вашингтона. За його словами, протягом вихідних було проведено значну підготовчу роботу, і тепер американська сторона хоче перевірити, чи вдасться зупинити війну.

Тим часом у Кремлі готуються до телефонної розмови президентів США та Росії, про що заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Глава національної розвідки США Тулсі Габбард зазначила, що Дональд Трамп досяг суттєвого прогресу в переговорах між Росією та Україною та сподівається на позитивний результат у майбутній розмові з Путіним.

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Хто така Керолайн Левітт? Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

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