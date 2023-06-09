Відкинули армію РФ на 1,2 км: ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку

Просування українських військових на цьому напрямку подекуди становить понад кілометр, розповіли в ЗСУ.

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ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку/ колаж: Главред, фото: 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського, armyinform.com.ua

Українські військові за минулу добу, 8 червня, просунулися на деяких ділянках Бахмутського напрямку на 1,2 кілометра, відсунувши російських окупантів.

Про це повідомив речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону. Він пояснив, що захисникам України вдається уже декілька днів проводити штурми, користуючись тим, що нові російські підрозділи тільки підійшли і ще не знають місцевості.

"Скориставшись тим, що ворог проводить ротаційні заходи, що ті підрозділи, які заходять, ще не до кінця знають місцевість, не провели відповідні рекогносцировки й злагодження, ми нанесли удари і вже декілька днів проводимо штурмові дії. За попередню добу наші підрозділи на деяких ділянках просунулися загалом до 1 200 метрів. Це все ми проводимо у межах оборонної операції, яка вже багато місяців триває", – розповів Череватий.

Він зазначив, що українські військові намагаються максимально вибити бойовий потенціал російських окупантів. Раніше вони так робили з найманцями приватної військової компанії "Вагнера", а тепер з мотострілецькими і повітряно-десантними підрозділами країни-агресорки Росії.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 7 червня повідомляв, що на Бахмутському напрямку у Донецькій області тривають запеклі бої. Захисники України просуваються на флангах під Бахмутом. За його словами, російські терористи втрачають позиції.

Також раніше CNN повідомляло, що Сили оборони України добилися успіхів у районі Бахмута, де розбили частину сил окупантів країни-агресора Росії. Однак загарбники чинили жорсткий опір, внаслідок чого українські війська зазнали втрат. Контрнаступ ЗСУ набирає обертів, але реалізації планів може перешкодити підрив військами РФ Каховської ГЕС.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 9 червня розповіла, що війська РФ стягують свої резервні сили на Бахмутський напрямок і намагаються утримати захоплені позиції. Важкі бої йдуть і на Мар'їнському, Авдіївському і Лиманському напрямках. Армія України успішно протистоїть окупантам. Маляр зазначила, що на всіх ділянках фронту обстановка залишається напруженою.

Дивіться відео про те, як російські окупанти атакували Харківщину:

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