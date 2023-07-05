Відбили території: ЗСУ погнали окупантів на Бахмутському напрямку

"Штурмові підрозділи 10-ї бригади "Едельвейс" штурмують позиції росіян на північних підступах до Бахмута.

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Сирський про ситуацію на фронті та перемоги ЗСУ / колаж Главред, фото УНІАН, 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський заявив, що Збройні Сили України мають успіхи на Бахмутському напрямку.

Сирський в Telegram повідомив, що ЗСУ відбили ряд територій і знищили значну кількість росіян.

"Штурмові підрозділи 10-ї бригади "Едельвейс" штурмують позиції росіян на північних підступах до Бахмута. Було відбито низку територій та знищено значну кількість живої сили ворога", - пише Сирський.

відео дня

ЗСУ атакують окупантів / скріншот

Дивіться відео бою ЗСУ з окупантами:

Що відбувається в Бахмуті

Українські військові вже більше місяця продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку.

30 червня речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що на Бахмутському напрямку ворог намагається зупинити наступ ЗСУ і зібрав "потужне угруповання".

3 липня заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що на Бахмутському напрямку обстановка знову загострилася. На південному фланзі в районі Кліщіївки українські війська з боями, але просуваються. На північному фланзі тривають бої. У самому Бахмуті теж неспокійно.

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