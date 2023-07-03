"Хочуть завдати ЗСУ максимальних втрат": у Бахмуті обстановка різко загострилася

Ворог у Бахмуті постійно веде вогонь, намагається зірвати логістику та завдати ЗСУ максимальних втрат.

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Ганна Маляр та ситуації на Бахмутському напрямку / Колаж Главред, фото Арміяінформ, Генштаб ЗСУ

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що на Бахмутському напрямку обстановка знову загострилася.

"Триває поєдинок за перехоплення ініціативи. Сьогодні і ворог намагався наступати на цьому напрямку, але безуспішно. І наші сили оборони - мали певний успіх. Втім, ситуація змінюється дуже стрімко. Контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу губитися і відновлюватися. Ворог активно реагує на всі наші дії і створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони", — зазначила вона в Telegram.

За даними Маляр, на південному фланзі в районі Кліщіївки українські війська з боями, але просуваються. На північному фланзі тривають бої.

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У самому Бахмуті теж неспокійно, зазначила заступник міністра оборони.

Вона додала, що ворог у місті постійно веде вогонь, намагається зірвати логістику та завдати ЗСУ максимальних втрат.

"У той же час, наші захисники не дають ворогові пересуватися по місту і вражають вогнем його позиції", — повідомила Маляр.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше майор ЗСУ Максим Жорін розповів подробиці знищення бійцями Збройних сил України плацдарму російських військ на одній зі сторін каналу Сіверський Донець-Донбас.

Офіцер ЗСУ пояснив, що основним завданням було ліквідувати плацдарм, який російські окупанти організували на одній зі сторін каналу Сіверський Донець - Донбас.

Нагадаємо, командир 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ полковник Андрій Білецький повідомив про те, що підрозділи українських сил розгромили окупантів РФ на Бахмутському напрямку.

В результаті вдалих дій українських бійців десятки російських загарбників знищені і поранені, підкреслив він в Telegram.

Командир 3 ОШБр уточнив, що бійці 1 механізованого батальйону з його бригади розгромили 3-й батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

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