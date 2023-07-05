Отримав поранення у Бахмуті: доброволець з Литви помер у лікарні

Валеріюс Полковніковас помер у лікарні після отриманого поранення під Бахмутом.

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Доброволець з Литви помер після отриманих поранень / колаж: Главред, фото: facebook/kinoshnikas

Друг загиблого Рокас Паулюкайтіс повідомив про смерть литовського добровольця, який помер в одній з лікарень Києва 3 липня.

"Я отримав сумну звістку. У київській лікарні від отриманих у Бахмуті поранень помер Валеріюс Полковніковас. Однокласник, друг, людина, яка не могла залишатися осторонь, коли бачила несправедливість", - про це у Facebook написав друг загиблого, пілот ВПС Литви Рокас Паулюкайтіс.

Він також закликав допомогти батькам загиблого, які перебувають у скрутному матеріальному становищі.

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Як повідомляє LRT, Полковніковас воював в Україні кілька місяців.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у соцмережах також повідомив про смерть литовського добровольця, але згодом видалив пост. Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що співробітники посольства в Україні виїхали до лікарні, де отримали підтвердження про смерть громадянина Литви.

За даними міністерства, посольство не має інформації про те, що загиблий громадянин Литви помер від отриманих травм. Наразі литовські дипломати з'ясовують ситуацію і перебувають в постійному контакті з родичами загиблого і правоохоронними органами.

Втрати на війні

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