Окупанти зібрали "потужне угруповання": Череватий - про важкі бої під Бахмутом

На Бахмутському напрямку немає "вагнерівців", там воюють лише російські солдати.

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Окупанти зібрали на Бахмутському напрямку потужне угруповання / Колаж: Главред, фото: 1 ОБрСПН імені Івана Богуна, 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Українські військові роблять все, щоб звільнити захоплені окупантами території. Однак на Бахмутському напрямку ворог намагається зупинити наступ ЗСУ та зібрав "потужне угруповання". Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Окупанти намагаються зберегти контроль над захопленими територіями.

"Там є вороже угруповання досить потужне - до 50 тисяч, понад 300 танків, понад 330 артилерійських систем та 140 реактивних систем залпового вогню", - сказав Череватий.

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На цьому напрямку нема "вагнерівців", та є російські десантники та піхотинці, угруповання БАРС.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше майор ЗСУ Максим Жорін розповів подробиці знищення бійцями Збройних сил України плацдарму російських військ на одній зі сторін каналу Сіверський Донець-Донбас.

Офіцер ЗСУ пояснив, що основним завданням було ліквідувати плацдарм, який російські окупанти організували на одній зі сторін каналу Сіверський Донець - Донбас.

Нагадаємо, командир 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ полковник Андрій Білецький повідомив про те, що підрозділи українських сил розгромили окупантів РФ на Бахмутському напрямку.

В результаті вдалих дій українських бійців десятки російських загарбників знищені і поранені, підкреслив він в Telegram. Командир 3 ОШБр уточнив, що бійці 1 механізованого батальйону з його бригади розгромили 3-й батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

Журналісти CNN днями повідомили, що ЗСУ домоглися успіхів в районі Бахмута і розбили там частину російських окупаційних військ. Однак ворог чинив серйозний опір, внаслідок чого сили оборони України зазнали втрат у військовій техніці.

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