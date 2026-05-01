Смертельна аварія на Львівщині: потяг зійшов з рейок після зіткнення: є загиблий

Загиблий машиніст був ветераном. Помічник машиніста та водій перебувають у лікарні.

https://glavred.net/ukraine/smertelnaya-avariya-na-lvovshchine-poezd-soshel-s-relsov-est-pogibshie-detali-10761059.html Посилання скопійоване

Смертельна аварія на Львівщин

Коротко:

На Львівщині поїзд Київ-Ужгород зійшов з рейок після зіткнення з автокраном

Водій автокрана виїхав на переїзд, попри заборонні сигнали

Внаслідок аварії машиніст загинув на місці, є поранені

Вранці 1 травня на Львівщині сталася смертельна аварія з пасажирським потягом. Поїзд Київ-Ужгород зійшов з рейок після зіткнення з автокраном.

Внаслідок аварії загинув машиніст, є поранені. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Віталій Глагола.

відео дня

За попередньою інформацією, аварія трапилася близько 06:00 години ранку. Поїзд сполученням Київ-Ужгород зіткнувся з автокраном під час перетину залізничного переїзду в районі села Любинці, поблизу Стрия. Внаслідок удару локомотив зійшов з рейок.

Помічник машиніста перебуває у лікарні з тяжкими травмами. Також госпіталізовано водія автокрана. Пасажири не постраждали.

На місці працюють медики та правоохоронці. Обставини аварії з’ясовують.

Деталі смертельної аварії

В Укразалізниці наголошують, що аварія на переїзді сталася через ігнорування правил дорожнього руху водієм автокрана.

Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський уточнив, що автокран виїхав на залізничний переїзд попри працюючу сигналізацію. Унаслідок цього загинув машиніст. Загиблий був ветераном.

"Наш машиніст - загинув В поїзді були лікарі, намагались врятувати - але, на жаль, без шансів. Помічник машиніста та сам водій - у лікарні. Поїзд оперативно відтягуємо, щоб продовжив рух…. Серед пасажирів та поізноі бригади - на щастя, обійшлось без травмованих. Загиблий машиніст - наш ветеран. Повернувся з фронту, став до роботи. Й загинув від такої підлої дії чергового любителя проскочити "на авось", - йдеться в повідомленні.

Залізниця - останні новини

Як писав Главред, 18 квітня у Вінницькій області сталося зіткнення тепловоза з пасажирським поїздом "Інтерсіті+", який курсував за маршрутом Київ-Перемишль. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Нагадаємо, у Солом’янському районі Києва троє підлітків зазнали ураження струмом, перебуваючи на даху неробочого вагона. Унаслідок інциденту одна людина загинула, ще двоє отримали важкі опіки. Про це 29 березня повідомляла Укрзалізниця.

В Одеській області загинула 19-річна провідниця Ілона Вовк. Дівчина проводила евакуацію пасажирів після обстрілу і прямо в цей момент її збив зустрічний потяг. Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський.

Інші новини:

Про джерело: "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред