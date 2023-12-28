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"На фронт треба відправити ТЦК": військовий жорстко висловився про мобілізацію

Ангеліна Підвисоцька
28 грудня 2023, 05:50
Солдат-штурмовик з батальйону "Едельвейс" звинуватив ТЦК в тому, що через їхні дії в українців зникла мотивація йти в армію.
ВСУ, ТЦК
Військовий закликав відправляти на фронт співробітників ТЦК / Колаж : Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, УНІАН

В Україні знизилася мотивація громадян йти в армію. Причиною цього є незадовільна робота співробітників ТЦК і СП, які роздавали повістки на вулиці всім підряд. Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів солдат-штурмовик 3 роти 8 батальйону 10 ОГШБ "Едельвейс" Олександр Міненко.

"Зараз яка мотивація? Ви ж бачите, як діє військкомат. Хто захоче йти в ту армію, коли військкомат тебе б'є, закидає ... Я не знаю, яка потрібна мотивація, але не така, що палицями заженуть. Так, хлопців треба міняти, але так, як зараз відбувається ця мотивація, то мені здається, це буде дуже нескоро", - сказав Міненко.

Він додав, що відправляти на фронт потрібно самих співробітників ТЦК, адже у них вже є необхідні знання, вміння і підготовка.

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"Батальйон ТЦК можна скласти за два тижні і це буде дуже відмінний батальйон. Чого вони йшли в армію? Просто, щоб штани там протирати. У них є соцпакети, то нехай йдуть. Навіщо вони ловлять когось, щоб замість себе когось відправити. Навіщо робити цю мобілізацію? Потрібен ТЦК, мені здається, це простіше простого зібрати його і це буде дуже ефективно. Вони військові, вони стріляні, вони їздили на навчання, щось робили весь цей час", - додав військовий.

Мобілізація в Україні 2024

Нагадаємо, Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект щодо мобілізації. Згідно з документом, пропонується знизити призовний вік до 25 років, посилити "заходи" щодо ухилянтів (наприклад, заборона на видачу кредитів, отримання /продовження закордонного паспорта та паспорта громадянина України) та розширити обов'язки поліції - правоохоронці також зможуть вручати військовозобов'язаним повістки.

Згідно з документом, зміни торкнуться навіть категорії людей, яких можуть мобілізувати. Так, наприклад, після підписання цього законопроекту, в Україні зможуть мобілізувати осіб з інвалідністю.

Омбудсмен Дмитро Лубинець виступив проти законопроекту про мобілізацію. Він заявив, що норми, зазначені в законопроекті, порушують Конституцію України, адже обмежують права людини.

Також ми писали про те, які категорії чоловіків не підлягатимуть призову.

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