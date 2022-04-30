Збив 40 літаків РФ: у Британії розповіли про подвиг 29-річного Привида Києва

Під час повітряного бою з переважаючими силами російських загарбників український герой "пішов у небо".
Український льотчик майор Степан Тарабалка прославився, збивши за першу добу війни шість ворожих літаків: Су-27, Міг-29, два літаки Су-35 і два — Су-25.
Як пише впливова британська The Times, український ас, якого прозвали Привид Києва, на своєму Міг-29 довів число знищених літаків агресора до 40.
Як повідомляв Генеральний штаб ЗСУ, 13 березня 2022 року під час повітряного бою з переважаючими силами російських загарбників український герой "пішов у небо".
"Льотчик-винищувач на МіГ-29 боровся з нелюдами, яких Кремль відправив бомбити мирні міста. За захист повітряного простору, доблесть і відвагу майору Степану Тарабалці присвоєно звання Герой України (посмертно)", - йдеться в повідомленні.
Що відомо про біографію Привида Києва
Степану Тарабалці було всього 29 років. У Степана залишилися дружина Олена і 8-річний син Ярик.
Український захисник народився в простій родині в селі Королівка на Західній Україні. Його мати Наталія згадує, що син з дитинства мріяв стати військовим льотчиком. Він любив спостерігати за МіГами, коли вони пролітали над їхнім будинком, і буквально марив небом. А ще хлопчикові подобалося стежити за навчаннями десантників.
Степан домігся свого. Тарабалка закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Став льотчиком, якого називають Привидом Києва.
Нагадаємо, один з українських військових льотчиків здійснив героїчний вчинок на самому початку напади російських окупантів. В ході атаки на ворожу колону його літак був підбитий, але український пілот зумів направити падаючу машину на окупантів.
Відзначимо, в Мережу потрапили імена особового складу російської авіації, який здійснює удари по мирному населенню України і руйнує інфраструктуру України.
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