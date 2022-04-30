УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Збив 40 літаків РФ: у Британії розповіли про подвиг 29-річного Привида Києва

30 квітня 2022, 15:20

Під час повітряного бою з переважаючими силами російських загарбників український герой "пішов у небо".

false
Степан Тарабалка

Український льотчик майор Степан Тарабалка прославився, збивши за першу добу війни шість ворожих літаків: Су-27, Міг-29, два літаки Су-35 і два — Су-25.

Як пише впливова британська The Times, український ас, якого прозвали Привид Києва, на своєму Міг-29 довів число знищених літаків агресора до 40.

Як повідомляв Генеральний штаб ЗСУ, 13 березня 2022 року під час повітряного бою з переважаючими силами російських загарбників український герой "пішов у небо".

"Льотчик-винищувач на МіГ-29 боровся з нелюдами, яких Кремль відправив бомбити мирні міста. За захист повітряного простору, доблесть і відвагу майору Степану Тарабалці присвоєно звання Герой України (посмертно)", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про біографію Привида Києва

Степану Тарабалці було всього 29 років. У Степана залишилися дружина Олена і 8-річний син Ярик.

Український захисник народився в простій родині в селі Королівка на Західній Україні. Його мати Наталія згадує, що син з дитинства мріяв стати військовим льотчиком. Він любив спостерігати за МіГами, коли вони пролітали над їхнім будинком, і буквально марив небом. А ще хлопчикові подобалося стежити за навчаннями десантників.

Степан домігся свого. Тарабалка закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Став льотчиком, якого називають Привидом Києва.

Нагадаємо, один з українських військових льотчиків здійснив героїчний вчинок на самому початку напади російських окупантів. В ході атаки на ворожу колону його літак був підбитий, але український пілот зумів направити падаючу машину на окупантів.

Відзначимо, в Мережу потрапили імена особового складу російської авіації, який здійснює удари по мирному населенню України і руйнує інфраструктуру України.

Читайте ще:

viber
ЗСУ війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гороскоп для України: астролог розповіла, як сонячне затемнення круто вплине на хід війниГороскоп для України: астролог розповіла, як сонячне затемнення круто вплине на хід війни Сонячне затемнення 30 квітня 2022: яких змін чекати всім знакам зодіакуСонячне затемнення 30 квітня 2022: яких змін чекати всім знакам зодіаку Росіянка поскаржилася на те, як її з друзями побили українці в Греції за крики "Слава Росії"Росіянка поскаржилася на те, як її з друзями побили українці в Греції за крики "Слава Росії" Україну в травні підморозить: синоптики попередили про різке похолоданняУкраїну в травні підморозить: синоптики попередили про різке похолодання "Зробили найбільшу воєнну помилку": Арестович пояснив, чому РФ не візьме ЗСУ в "котел" на Сході"Зробили найбільшу воєнну помилку": Арестович пояснив, чому РФ не візьме ЗСУ в "котел" на Сході
Підтримайте Главред

Останні новини

16:10

"Я молюся про припинення війни": Анджеліна Джолі приїхала в Україну

16:05

Військовий експерт розповів, чи зможе Україна повернути Крим і ОРДЛО силою

15:52

Франція дасть Україні більше зброї: деталі переговорів Зеленського з МакрономВідео

15:47

"Заб’ю собі уламок в ногу молотком": орки шукають нові методи, як чкурнути з фронту з компенсацієюВідео

15:38

Великий куш, хороші новини та новий будинок - гороскоп на травень 2022 для Риб

Реклама
15:22

"Жоден постріл не був невдалим": боєць ЗСУ за день спопелив 6 одиниць броньованої техніки ворога

15:20

Збив 40 літаків РФ: у Британії розповіли про подвиг 29-річного Привида КиєваВідео

15:19

Комуністичний зомбі: у Новій Каховці окупанти поставили пам'ятник ЛенінуВідео

15:18

Нова агресія на 9 травня: що оголосить Путін з трибуни в КремліПогляд

14:49

Путін використав все, що їздило, літало і стріляло: експерт сказав, чому мобілізація не врятує РФ

14:45

"Звільнити Марс від впливу марсіан": в ОП потролили Лаврова за пояснення агресії проти України

14:28

"Це не громадянка України": Федишин "наїхала" на Повалій за пісні і танці в КремліВідео

14:22

"Ми зараз дивимося на вас, як на старших братів і сестер": Тетяна Лазарєва звернулася до українцівВідео

14:01

Спотворені обличчя, зв’язані руки: на Київщині знайшли поховання із закатованими людьмиВідео

13:30

Росії не вистачає високоточних ракет, їх перекидають з інших стратегічних напрямків - FT

13:23

Дешева комедія, або Як у Кремлі збиралися зробити Царьова заступником ЯнуковичаПогляд

13:20

Орки заселяють невідомих у будинки українців під МаріуполемВідео

13:18

Зеленська про спроби достукатись до російських матерів і дружин: "якщо труни не переконують, то мені нічого їм сказати"Відео

13:12

Петросян похвалився сумкою за 4 тисячі доларів перед пораненим окупантом на облізлому ліжку

13:00

Гороскоп на завтра 1 травня 2022: Близнюкам - втрати, Терезам - погані знаки, Скорпіонам - підказки долі

Реклама
12:52

Нацисти планують танці з бубнами: в окупованій Каховці колаборанти готуються до 9 травня

12:46

Гребуть навіть з інвалідністю:  в "Л/ДНР" скасували медогляд призовників і мобілізують усіх підрядВідео

12:27

Сонячне затемнення 30 квітня вдарить по "катові Алеппо" Дворнікову та Росії - прогноз астролога

12:21

Путін не звертає увагу на пропозиції щодо евакуації людей з Маріуполя-Подоляк

11:59

Допомога по безробіттю: у Мінекономіки розповіли, як його можуть отримати працевлаштованіВідео

11:54

Рахунок на мільярди: стало відомо, в яку копійку "влетів" РФ запуск ракет по УкраїніВідео

11:24

Самоембарго Росії: як Путін знову ставить на слабкість ЗаходуПогляд

11:18

Замість потепління в Україну прийде холод, грози і шквали - прогноз погоди на перші дні травняВідео

11:11

Окупанти розстріляли евакуаційні автобуси в Попасній

11:08

"Він втратив все, замку немає": Галкін розплачується за підтримку України у війні з РосієюВідео

10:42

"Швиденько зібрати манатки і зникнути": Невзоров заявив про поворотну точку у війні в Україні

10:34

Ховалась в коридорі, на неї впали стіни: подробиці загибелі журналістки від удару ракетою по КиєвуФотоВідео

10:19

ЗСУ накрили артилерією ворожий пункт управління: у росіян багато втрат - епічні кадриВідео

09:59

Пили, ґвалтували і знімали на телефон: окупанти вимістили злість на 15-річній дівчинці з Ворзеля

09:57

Буде війна, а не спецоперація: експерт розповів про плани Путіна оголосити загальну мобілізацію 9 травняВідео

09:38

РФ планує усунути те, що стримує наступ: британська розвідка розповіла про плани Кремля

09:18

10 повітряних цілей за добу: ЗСУ назавжди приземлили хвалений Су-25Відео

09:17

Путіну не вдасться затягнути війну в УкраїніПогляд

09:15

Спецпарфюмерні війська постаралися: Смольянінов розповів про зустріч з Путіним та його дивний запах

08:26

"Не поділили награбоване": Арестович назвав переможців перестрілки між чеченцями і бурятами під Чорнобаївкою

Реклама
08:25

Естафету пожеж підхопив Сахалін: загорілася російська електростанція неподалік ЯпоніїВідео

07:57

Окупант-тіктокер зафіксував свою смерть на відеоВідео

07:50

Сонячне затемнення 30 квітня 2022: яких змін чекати всім знакам зодіакуВідео

07:40

Вночі окупанти вдарили по Харкову, спалахнула потужна пожежа

07:32

Календар магнітних бур на травень 2022: дати, симптоми і астропрогноз

07:13

У Пентагоні оцінили ризик застосування Путіним ядерної зброї

07:00

День прикордонника 2022 в Україні: потужні привітання та листівки захисникам

06:46

Україні загрожує "другий Маріуполь": яке місто під загрозою - Der Spiegel

06:31

Захід готувався до війни з інопланетянами, але не з ПутінимПогляд

06:25

Гороскоп на травень 2022 для Водоліїв: повернення до колишнього, нова вершина та гроші

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти