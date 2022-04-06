Подвиг українських захисників: один танк ЗСУ вступив у бій з ворожою колоною

Один український танк вступив у бій з колоною окупантів / скріншот

Один український танк дав бій цілій ворожій колоні та знищив кілька одиниць техніки російських окупантів.

Відповідне відео опублікував у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

"Подвиг українських танкістів! Один танк, один екіпаж показав просто блискуче тактичне рішення, домігся раптовості, вміло маневрував, показав високий військовий інтелект", - написав журналіст.

За словами Бутусова, командир танка - видатний професіонал високого рівня, який продемонстрував майстерність у складній обстановці реального бою, тому заслуговує нагород.

У коментарях користувачі написали, що позиція українського танка була ідеальною, а ціль було видно лише під певним кутом.

"Ось як пишеться знаменита військова історія України. Неймовірно крута робота. Слава Героям Захисникам України!"

"Один виїхав на 10, тут вже потрібні яйця. Крім цього, завалив бмп. Герой!! Сподіваюся, екіпаж живий!!!"

"Слава нашим війнам. Вони вже як перша армія світу. Хребет "армії" орків зламано. Перемога буде за нами"

Як повідомляв Главред, 5 квітня в Харківській області протитанковий підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України знищив розвідувально-ударний вертоліт ЗС РФ Ка-52 Алігатор. Удар по новітньому російському гелікоптеру було завдано з протитанкового ракетного комплексу Стугна.

Крім того, українські військові вдарили по російським загарбникам їх же зброєю - вони вперше застосували проти окупантів трофейну важку вогнеметну систему "Солнцепек". Установка працювала на Ізюмському напрямку.

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