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Подвиг українських захисників: один танк ЗСУ вступив у бій з ворожою колоною

6 квітня 2022, 10:05

Ціль було видно лише частки секунди під певним кутом, але тим не менш український танк знищив кілька одиниць техніки російських окупантів.

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Один український танк вступив у бій з колоною окупантів / скріншот

Один український танк дав бій цілій ворожій колоні та знищив кілька одиниць техніки російських окупантів.

Відповідне відео опублікував у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

"Подвиг українських танкістів! Один танк, один екіпаж показав просто блискуче тактичне рішення, домігся раптовості, вміло маневрував, показав високий військовий інтелект", - написав журналіст.

За словами Бутусова, командир танка - видатний професіонал високого рівня, який продемонстрував майстерність у складній обстановці реального бою, тому заслуговує нагород.

У коментарях користувачі написали, що позиція українського танка була ідеальною, а ціль було видно лише під певним кутом.

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"Ось як пишеться знаменита військова історія України. Неймовірно крута робота. Слава Героям Захисникам України!"

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"Один виїхав на 10, тут вже потрібні яйця. Крім цього, завалив бмп. Герой!! Сподіваюся, екіпаж живий!!!"

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"Слава нашим війнам. Вони вже як перша армія світу. Хребет "армії" орків зламано. Перемога буде за нами"

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Як повідомляв Главред, 5 квітня в Харківській області протитанковий підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України знищив розвідувально-ударний вертоліт ЗС РФ Ка-52 Алігатор. Удар по новітньому російському гелікоптеру було завдано з протитанкового ракетного комплексу Стугна.

Крім того, українські військові вдарили по російським загарбникам їх же зброєю - вони вперше застосували проти окупантів трофейну важку вогнеметну систему "Солнцепек". Установка працювала на Ізюмському напрямку.

Інші новини:

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війна в Україні Юрій Бутусов новини України війна Росії та України танк
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