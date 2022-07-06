"Зупиніться! 2.0": Янукович виліз і знову зажадав не воювати "до останнього українця"

Янукович закликав українців одуматися і "не вірити повідомленням влади про перемоги".
Експрезидент-втікач України Віктор Янукович виступив з новим зверненням до співвітчизників, закликавши народ визначитися, чи хочуть вони миру або продовження війни.
Владу в Києві фігурант кримінальної справи назвав "недосвідченою і авантюристичною".
Він закликав українську владу нібито перестати брехати про постійні "перемоги" і почати адекватно оцінювати ситуацію в країні, прислухаючись до думок громадян.
"Мені здається, що сьогодні як ніколи потрібна адекватна оцінка ситуації і повага до найрізноманітніших думок громадян України. Громадяни самі повинні зробити вибір-воювати "до останнього українця", або намагатися зберегти те, що ще залишилося", – заявив Янукович.
За словами експрезидента, який втік до Росії, важливо дати можливість висловитися всім, хто має конструктивні пропозиції, щоб врятувати життя українців і зберегти майбутнє для країни.
читайте такожПереплюнув Януковича: під Києвом знайшли" золотий вагон " Медведчук
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент-втікач Віктор Янукович раніше неодноразово прилітав і залишав Мінськ. За даними української розвідки, Кремль готує його до спецоперації. За одним зі сценаріїв, його спробують оголосити "президентом України" прямо в Мінську.
Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем будь-якої інформаційної операції або акції з повернення в Україну експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу.
Читайте також:
- Людмила Янукович померла: у екс-президента-втікача відповіли на фейк
- Кремль хоче зробити Януковича "президентом України" - ЗМІ
- "Це ж абсолютний "політичний труп": Подоляк відреагував на інформацію про Януковича в Мінську