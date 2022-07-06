"Зупиніться! 2.0": Янукович виліз і знову зажадав не воювати "до останнього українця"

Янукович / УНІАН

Експрезидент-втікач України Віктор Янукович виступив з новим зверненням до співвітчизників, закликавши народ визначитися, чи хочуть вони миру або продовження війни.

Владу в Києві фігурант кримінальної справи назвав "недосвідченою і авантюристичною".

Він закликав українську владу нібито перестати брехати про постійні "перемоги" і почати адекватно оцінювати ситуацію в країні, прислухаючись до думок громадян.

"Мені здається, що сьогодні як ніколи потрібна адекватна оцінка ситуації і повага до найрізноманітніших думок громадян України. Громадяни самі повинні зробити вибір-воювати "до останнього українця", або намагатися зберегти те, що ще залишилося", – заявив Янукович.

За словами експрезидента, який втік до Росії, важливо дати можливість висловитися всім, хто має конструктивні пропозиції, щоб врятувати життя українців і зберегти майбутнє для країни.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент-втікач Віктор Янукович раніше неодноразово прилітав і залишав Мінськ. За даними української розвідки, Кремль готує його до спецоперації. За одним зі сценаріїв, його спробують оголосити "президентом України" прямо в Мінську.

Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем будь-якої інформаційної операції або акції з повернення в Україну експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу.

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