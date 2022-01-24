ЗМІ повідомили про смерть Людмили Янукович: що відомо

Людмила Янукович / Радіо Свобода

Опубліковано інформацію про смерть Людмили Янукович - дружини колишнього президента України Віктора Януковича.

Як пише РБК-Україна, інформація з'явилася напередодні в соцмережах.

"Людмила Янукович померла годину тому. Завжди шкодував цю по суті беззлобну просту Донецьку бабу, у якої в житті склалося все занадто добре для того, щоб спокійно вивозити все, що на неї звалилося", - написав на своїй сторінці в Telegram політтехнолог і блогер Володимир Петров.

Пізніше український блогер і публіцист Катерина Золотарьова написала пост про нібито смерть Людмили Янукович.

"Кажуть, не стало Людмили Янукович. Не знаю точно, чи правда це, але якщо так, то особисто мені її шкода. Проста українська жінка, донеччанка, мати і дружина. "Батя, я намагаюся" - ось в цьому вся вона. Нехитра і беззлобная. Поховала зовсім ще молодого і сильно улюбленого сина. Нещасна і змучена. Відкинута і віддана своїм невірним чоловіком і стала на рівному місці ворогом для своєї ж країни по його дурості і безглуздості. Нехай знайде там такий довгоочікуваний спокій", - написала Золотарьова.

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Чим відома Людмила Януковича

Популярність до Людмили Янукович прийшла в 2004 році: під час Помаранчевої революції на мітингу в Донецьку вона розповіла про "наколоті" апельсинах, "американських" валянках і наметах з товстою основою і підігрівом, які видаються поселенцям — прихильникам Віктора Ющенка на Майдані в Києві.

Протягом свого президентства, не розлучаючись з Людмилою, Віктор Янукович проживав у таємному фактичному шлюбі з Любов'ю Полежай.

Після втечі Віктора Януковича до Росії в 2014 році Людмила Янукович переїхала до Криму.

Біографія Людмили Янукрвич

Людмила Олександрівна Настенко (Янукович) народилася 9 жовтня 1949 року в Єнакієвому, Донецька область, Україна. Батько, Олександр Настенко, працював на цементному заводі. Мати, Валентина Василівна Давидова (14.09.1928 — 28.04.2009) - була юристом за освітою, за станом здоров'я (інвалід першої групи, більше 20 років пересувалася в інвалідному візку).

Потім закінчила Макіївський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю"інженер-будівельник". Працювала на виробництві, в проектно-кошторисному бюро при Єнакіївському металургійному заводі. Була фахівцем тресту "Енакиевметаллургстрой".

Вийшла заміж за Віктора Януковича в листопаді 1971 року. У них з Віктором Януковичем двоє дітей (сини Олександр і Віктор (загинув)) і троє онуків.

Нагадаємо, раніше стало відомо про новий бізнес Людмили Януковича в Криму.

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