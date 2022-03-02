Кремль хоче зробити Януковича "президентом України" - ЗМІ

Кремль хоче повернути "легітимного" / УНІАН

Президент-утікач Віктор Янукович зараз знаходиться в Мінську. Кремль готує його до спецоперації. За одним зі сценаріїв, його спробують оголосити "президентом України" там.

Про це пише Українська правда з посиланням на розвідку.

Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем будь-якої інформаційної операції або акції з повернення в Україну експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що українському керівництву стало відомо про спецоперацію кадирівців щодо вбивства президента Володимира Зеленського.

За його словами, представники ФСБ, які не хочуть брати участь у кривавій війні, передали українській владі інформацію, завдяки якій було знищено елітну кадирівську групу. Вона вирушила в Україну для ліквідації президента, проте були знищені самі.

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