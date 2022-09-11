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Залишилося 2 км до кордону з Росією: ЗСУ звільнили нові території

11 вересня 2022, 17:56

Селище міського типу Козача Лопань розташований всього більш ніж в 2 кілометрах від кордону з Росією.

Українські військові, ЗСУ
Українські військові / УНІАН, Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України звільнили ще одне селище в Харківської області.

В даний час населений пункт Козача Лопань знаходиться під контролем ЗСУ.

Відео зі звільненого селища 11 вересня опублікував голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко.

Видео дня

"Сьогодні 11 вересня, і ми знаходимося в нашому рідному селищі Козача Лопань", - сказав Задоренко, який дістався туди пішки.

Він показав також, як місцеві жителі зустрічають наших військових.

"Козача є, була і буде Україною. Ніякого "русского мира" тут не буде", - додав голова Дергачівської громади.

ЗСУ зайшли в Козачу Лопань

Селище міського типу Козача Лопань розташована всього більш ніж в 2 кілометрах від кордону з Росією.

Також, ЗСУ зайняли Яремівку Харківської області та селище Двурачне.

Козача Лопань

Контрнаступ ЗСУ в Харківській області

Сили оборони України проводять контрнаступну операцію в Харківській області з метою звільнення своїх територій від окупації Росії. Загарбників вибивають із зайнятих ними позицій. Вже звільнені Балаклія, Волохів Яр, Іванівка, Борщівка, Шевченкове та інші населені пункти.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що Україна повернула під свій контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. Там відновлюється життєдіяльність і порядок. Проводяться заходи з метою забезпечення безпеки.

10 вересня бійці армії України підняли прапор над Куп'янськом. Місто на кордоні з Росією перебувало під окупацією Москви з самого початку повномасштабної війни. Куп'янськ-важливий транспортний вузол. Через місто йшла основна лінія постачання російських окупантів.

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