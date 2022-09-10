Терміни звільнення Херсонщини будуть відомі через тиждень - генерал

Ігор Романенко оцінив терміни звільнення Херсонщини / Фото УНІАН

Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко під час чату на Главреді розповів про перспективи звільнення Херсонської області.

За його словами, РФ стягнула на Херсонщину понад 50 тисяч військових.

"Тільки на правому березі (Дніпра, - ред.) 25 тисяч. А на лівому - близько 27 тисяч російських військовослужбовців. У сумі - понад 50 тисяч. Плюс потрібно пам'ятати про корпус, який був вистражданий Росією – про третій корпус. Нехай в ньому не так багато військовослужбовців, але є техніка, тому це серйозний резерв", - розповів Романенко, зазначивши, що цей корпус є силою, яку РФ може використати проти ЗСУ.

Відповідаючи на запитання, коли може бути звільнена від російських окупантів Херсонщина, Романенко сказав: "Щоб відповісти на ваше запитання, потрібно знати точний баланс сил. А цього не знає ніхто, крім Генерального штабу. Хіба що через тиждень, оцінивши, як поводиться противник, які можливості є у наших військ, і яким чином які резерви будуть використовуватися, можна буде приблизно сказати, якими можуть бути результати і коли".

"Поки що робити якісь висновки зарано. Ці висновки навряд чи будуть відображати справжню картину. Тому я не хочу обманювати наших читачів і робити такий прогноз, оскільки не володію всією інформацією. Я думаю, що картина проясниться приблизно за тиждень", - додав він.

Контрнаступ ЗСУ та звільнення Харківської області

8 вересня Збройні Сили України підняли українські прапори у низці населених пунктів Харківської області, які раніше були окуповані росіянами. Зокрема, ЗСУ підняли прапор України в Балаклії, Волоховому Яру, Іванівці, Борщівці та Шевченківському.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни в Україні повідомили, що Збройні сили України домоглися значних успіхів у Харківській області та наступають на Куп'янськ. На думку експертів, ЗСУ можуть звільнити населений пункт впродовж наступних 72 годин.

ЗМІ тим часом пишуть, що в оперативному оточенні можуть виявитися понад 10 тисяч військових Росії, які дислокуються на території від Куп'янська до околиць Слов'янська.

Головне управління розвідки Міноборони України вже опублікувало перехоплення розмови двох окупантів, з якого випливає, що ЗСУ взяли в кільце військових російської армії, які знаходяться в Харківській області, і що допомоги, найімовірніше, не буде.

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