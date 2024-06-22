Майже 30 цілей: РФ атакувала Україну дронами і ракетами - скільки вдалось збити

В Повітряних Силах ЗСУ зазначили, що українські сили ППО змогли знищити 25 із 29 повітряних цілей, якими Росія атакувала територію України в ніч на 22 червня.

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РФ атакувала Україну 16 ракетами та 13 "Шахедами" / Колаж Главред, фото: УНІАН, ДСНС України

РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по території України в ніч на 22 червня. Ціллю російського обстрілу стали об'єкти критичної інфраструктури в різних регіонах України. Водночас силами ППО в ході протиповітряного бою було знищено 25 із 29 повітряних цілей. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його словами, всього для масованого обстрілу України ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних дронів:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555, запущених із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район запуску – Саратовська область, Росія);

2 крилаті ракети "Іскандер-К" (запущені з Криму);

4 крилаті ракети "Калібр" (запущені з акваторії Чорного моря);

13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (райони запуску: Приморсько-Ахтарськ - Росія, та Балаклава - Крим).

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

В результаті протиповітряного бою українським військовим вдалось знищити 25 російських повітряних цілей, зокрема:

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7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

1 крилату ракету типу "Іскандер";

4 крилаті ракети "Калібр";

13 ударних дронів типу "Шахед".

"Дякую захисникам неба за бойову роботу! Разом – до перемоги!", - резюмував Олещук.

Хто такий Микола Олещук Микола Миколайович Олещук (нар. 25 травня 1972, м. Луцьк) — український воєначальник, генерал-лейтенант. Командувач Повітряних сил Збройних сил України (від 9 серпня 2021). Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Неодноразово залучався до виконання бойових (службових) завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. Під час повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенант Микола Олещук організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі.

Ракетний удар по Україні 22 червня - наслідки російської атаки

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 22 червня в Україні командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram повідомило, що кілька бортів Ту-95МС здійснили маневр у районі Енгельса і випустили ракети по території України.

В результаті цієї атаки, що сталася в ніч на 22 червня, російські окупанти завдали масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України, повідомило Міненерго.

У цілому, за даними Укренерго, внаслідок ракетної атаки 22 червня постраждали енергетичні об'єкти у Львівській та Запорізькій областях.

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