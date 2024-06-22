Майже 30 цілей: РФ атакувала Україну дронами і ракетами - скільки вдалось збити

РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по території України в ніч на 22 червня. Ціллю російського обстрілу стали об'єкти критичної інфраструктури в різних регіонах України. Водночас силами ППО в ході протиповітряного бою було знищено 25 із 29 повітряних цілей. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
За його словами, всього для масованого обстрілу України ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних дронів:
- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555, запущених із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район запуску – Саратовська область, Росія);
- 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (запущені з Криму);
- 4 крилаті ракети "Калібр" (запущені з акваторії Чорного моря);
- 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (райони запуску: Приморсько-Ахтарськ - Росія, та Балаклава - Крим).
В результаті протиповітряного бою українським військовим вдалось знищити 25 російських повітряних цілей, зокрема:
- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 1 крилату ракету типу "Іскандер";
- 4 крилаті ракети "Калібр";
- 13 ударних дронів типу "Шахед".
"Дякую захисникам неба за бойову роботу! Разом – до перемоги!", - резюмував Олещук.
Хто такий Микола Олещук
Микола Миколайович Олещук (нар. 25 травня 1972, м. Луцьк) — український воєначальник, генерал-лейтенант. Командувач Повітряних сил Збройних сил України (від 9 серпня 2021). Має звання Героя України, пише Вікіпедія.
Неодноразово залучався до виконання бойових (службових) завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.
Під час повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенант Микола Олещук організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі.
Ракетний удар по Україні 22 червня - наслідки російської атаки
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 22 червня в Україні командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram повідомило, що кілька бортів Ту-95МС здійснили маневр у районі Енгельса і випустили ракети по території України.
В результаті цієї атаки, що сталася в ніч на 22 червня, російські окупанти завдали масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України, повідомило Міненерго.
У цілому, за даними Укренерго, внаслідок ракетної атаки 22 червня постраждали енергетичні об'єкти у Львівській та Запорізькій областях.
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