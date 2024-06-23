РФ вночі атакувала Україну ракетами: пошкоджені 6 багатоповерхівок та інші об’єкти

Окупанти запускали крилаті ракети морського базування "Калібр" із акваторії Азовського моря.

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Наслідки падіння уламків ракети в Київській області/ колаж: Главред, фото: ДСНС України в Київській області

Країна-агресорка Росія у ніч на неділю, 23 червня, атакувала Україну ракетами. Російські окупанти запустили три ракети, збити вдалося дві з них.

Загарбники запускали "Калібри" з акваторії Азовського моря. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

"Збито два "Калібри". Уночі 23 червня 2024 року ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Азовського моря. Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил у Київській області", – йдеться у повідомленні. відео дня

У Київській обласній військовій адміністрації о 05:19 повідомляли, що в регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Також про це повідомляв мер Києва Віталій Кличко.

"У Києві чути вибухи — працюють сили ППО в області та в столиці. Перебувайте в укриттях!", – зазначав Кличко.

У ДСНС України на Київщині повідомили, що внаслідок падіння уламків ворожої ракети в одному з районів області сталися часткові руйнування приватних житлових будинків і споруд, постраждали дві людини.

Удари ракетами і дронами по Україні – останні новини

У ніч на 22 червня РФ вдарила по об'єктах енергетики у 2 регіонах. Внаслідок російської ракетної атаки було пошкоджено 2 енергооб'єкти на території Львівської та Запорізької областей, зазначили в Укренерго.

Пізніше стало відомо, що в ніч на 22 червня РФ випустила по Україні майже 30 цілей. В Повітряних силах ЗСУ зазначили, що українські сили ППО змогли знищити 25 із 29 повітряних цілей, якими Росія атакувала територію України.

Вдень 22 червня окупанти завдали чотири удари по Харкову – РФ вдарила по житловому будинку, були загиблі й дуже багато поранених. Російські загарбники атакували Харків керованими авіабомбами.

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