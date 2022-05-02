Орки під побоями змушували українських солдатів вчити гімн РФ

Окупанти під побоями змушували українських солдатів вчити гімн РФ / facebook.com/denisovaombudsman

Під час моніторингового візиту до одного з закладів охорони здоров'я, в якому перебувають звільнені з російського полону військовослужбовці, в ході спілкування з ними виявлені факти тортур і жорстокого поводження з нашими захисниками, повідомила уповноважена Ради з прав людини Людмила Денісова.

Більшість українських військовополонених були затримані окупантами під Маріуполем. Їх було поміщено до підвалів і господарських будівель, а потім етаповано спочатку до гауптвахти і СІЗО в Донецьку, а надалі в СІЗО на території РФ.

Під час етапування військовополоненим надягали на голову мішок або замотували очі скотчем, руки зв'язували.

У полоні українців катували - погрожували вбивством, били і принижували. Одному над головою випускали черги з автомата. Інший розповів, що чеченці змусили його сидіти дві години з мішком на голові поруч з включеною бензопилою, якій погрожували відрізати пальці і руки. Ще одному стріляли в голову холостими патронами, імітуючи страту.

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Окупанти під побоями змушували українських солдатів вчити гімн РФ, історію створення прапора і герба рашистів.

Медична допомога військовополоненим не надавалася, навіть пораненим. Лікар оглянув їх тільки перед переміщенням до табору військовополонених у місті Севастополі, де допомогу надавали представники МКЧХ.

Українцям не давали воду, тільки 1,5 літра на 30 осіб, фактично по одному ковтку, обмежували в харчуванні – на території так званої "ДНР" денний раціон складався зі шматка хліба і сала. Позбавляли засобів гігієни, не давали можливості помитися.

"Не було забезпечено найменшої можливості зв'язатися з рідними. Карти з даними про особу військовополоненого для інформування своєї сім'ї Центрального агентства у справах військовополонених, передбачені статтею 70 Женевської конвенції 1949 року, які повинні направлятися відразу після взяття в полон, були заповнені лише безпосередньо перед обміном", - написала Людмила Денісова.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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