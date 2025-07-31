На Україну насувається антициклон: де та коли чекати на дощі з грозами

Синоптикиня поділилась прогнозом погоди на п’ятницю.

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Прогноз погоди на 1 серпня / фото: pixabay

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Якою буде погода 1 серпня

У яких областях може випасти дощ

Погода в Україні у п’ятницю, 1 серпня, буде доволі стабільною, але на неї впливатиме антициклон. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Погоду всієї території визначатиме антициклон на імʼя Gabriele. А ви ж знаєте, коли антициклон - скрізь сухо", - йдеться у повідомленні. відео дня

Антициклон Gabriele / фото: Діденко

Діденко додала, що невеликі дощі з грозами можуть пройти на Житомирщині, Рівненщині та Хмельниччині. На іншій території України буде без опадів.

Водночас, температура повітря в більшості областей буде комфортною. Так, вдень очікується +23…+28 градусів, на півдні та сході +29…+32 градуси.

Погода в Україні 1 серпня / фото: meteoprog

Погода в Києві

Синоптикиня зауважила, що в Києві серпень розпочнеться сонячною, сухою, помірно теплою погодою. Протягом дня у столиці очікується до +25 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Якою буде погода на вихідних

Синоптик Укргідрометцентру Наталя Птуха говорила, що вже з 1-2 серпня в південно-східних областях України знову буде спекотно. Температура повітря, ймовірно, підніметься до +35...+38 градусів. Однак, в західних і північних областях буде свіжіше.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Наталія Птуха також говорила, що найближчими днями в більшості областей України йтимуть дощі та грози. Втім, вже з 7 серпня очікується прояснення та зменшення кількості опадів.

Водночас, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що у перші дні серпня буде дуже спекотно. За його словами, спекотна та суха повітряна маса із центральних районів Азії та Туреччини стане причиною аномальної спеки у південних, центральних та східних областях нашої країни.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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