Президент однієї з країн розхвалив Путіна і визнав анексію РФ територій України

Президент однієї з країн написав Путіну листа, у якому повністю підтримав дії Росії.

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Нікарагуа визнала українські області російськими / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот з відео, uk.wikipedia.org

Коротко:

Нікарагуа визнала Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області частиною РФ

Відповідний лист президент країни відправив Путіну

Війна Росії проти України у листі подана у стилі кремлівської пропаганди

Президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив про повне визнання Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей як частини Російської Федерації. Про це він написав у листі до лідера Росії Володимира Путіна. Про це повідомило нікарагуанське видання El 19 Digital.

"Від імені уряду та народу Нікарагуа ми висловлюємо нашу повну підтримку та повне визнання Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей як невід'ємної частини території Російської Федерації", - йдеться у зверненні Ортеги. відео дня

Послання підписав сам Ортега та його дружина Розаріо Мурільйо. У листі російську війну проти України подано в риториці Кремля - як "військову операцію на захист народу, законних територій, суверенітету та територіальної цілісності Росії".

Крім того, Ортега заявив про підтримку "героїчної боротьби" Росії проти "українського неонацизму", якому, за словами президента Нікарагуа, допомагає НАТО. Очільники Нікарагуа, які встановили в країні авторитарний режим, у зверненні заявляють, що впевнені в "перемозі Росії над силами зла та гегемоністськими державами".

Станом на 31 липня Міністерство закордонних справ України офіційно не прокоментувало цю заяву.

Позиція Нікарагуа щодо Росії

Нікарагуа вже тривалий час демонструє лояльність до Кремля. У 2020 році країна відкрила почесне консульство в окупованому Сімферополі.

У липні 2021 року влада Нікарагуа підписала угоду про економічне співробітництво з російською окупаційною адміністрацією Криму.

Україна та міжнародна спільнота вважають тимчасово окуповані території невід’ємною частиною суверенної української держави, а будь-яке їхнє визнання з боку третіх країн - порушенням міжнародного права.

Ще у лютому 2021 року Україна запровадила санкції проти Нікарагуа. Верховна Рада схвалила проєкт постанови про обмежувальні заходи, яку президент Володимир Зеленський напередодні вніс до парламенту.

Які території хоче окупувати РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, на переговорах у Стамбулі Росія погрожувала захопити Харківську і Сумську області. Проте, на думку російського політтехнолога Марата Гельмана, у РФ немає реальних можливостей для такого прориву. Він вважає, що підтримка України з боку Європи — запорука провалу цих планів.

Також Кремль продовжує озвучувати ширші територіальні амбіції в Україні, які виходять за межі окупованих Криму та чотирьох областей. Путін, Пєсков і Мединський знову називали Одесу та південь України "російськими землями" й просували наратив про "один народ".

Крім цього, за словами військового експерта Олега Жданова, РФ не здатна захопити стратегічно важливі райони, як-от правобережжя Запорізької чи Херсонської областей. Наступ ворога гальмується навіть у Сумській області.

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Про персону: Даніель Ортега Хосе Данієль Ортега Сааведра (ісп. Jose Daniel Ortega Saavedra; нар. 11 листопада 1945, Ла-Лібертад) - проросійський прокомуністичний політичний і державний діяч Нікарагуа, один з лідерів Сандиністського перевороту 1979 року, що скинув режим президента Анастасіо Сомоси і встановив режим хунти, на чолі якої став сам Ортега разом зі своїми братами Каміло та Умберто. Президент Нікарагуа в 1985—1990 рр. і з листопада 2006 р. по теперішній час. Преса звинувачує його у встановленні тоталітарного режиму в Центральній Америці за його мандатом. Союзник режиму Путіна, засуджує всі резолюції проти Росії, підтримує кожне рішення, прийняте очільником Кремля.

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