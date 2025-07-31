Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Президент однієї з країн розхвалив Путіна і визнав анексію РФ територій України

Руслана Заклінська
31 липня 2025, 19:50
419
Президент однієї з країн написав Путіну листа, у якому повністю підтримав дії Росії.
Президент однієї з країн розхвалив Путіна і визнав анексію РФ територій України
Нікарагуа визнала українські області російськими / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот з відео, uk.wikipedia.org

Коротко:

  • Нікарагуа визнала Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області частиною РФ
  • Відповідний лист президент країни відправив Путіну
  • Війна Росії проти України у листі подана у стилі кремлівської пропаганди

Президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив про повне визнання Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей як частини Російської Федерації. Про це він написав у листі до лідера Росії Володимира Путіна. Про це повідомило нікарагуанське видання El 19 Digital.

"Від імені уряду та народу Нікарагуа ми висловлюємо нашу повну підтримку та повне визнання Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей як невід'ємної частини території Російської Федерації", - йдеться у зверненні Ортеги.

відео дня

Послання підписав сам Ортега та його дружина Розаріо Мурільйо. У листі російську війну проти України подано в риториці Кремля - як "військову операцію на захист народу, законних територій, суверенітету та територіальної цілісності Росії".

Крім того, Ортега заявив про підтримку "героїчної боротьби" Росії проти "українського неонацизму", якому, за словами президента Нікарагуа, допомагає НАТО. Очільники Нікарагуа, які встановили в країні авторитарний режим, у зверненні заявляють, що впевнені в "перемозі Росії над силами зла та гегемоністськими державами".

Станом на 31 липня Міністерство закордонних справ України офіційно не прокоментувало цю заяву.

Позиція Нікарагуа щодо Росії

Нікарагуа вже тривалий час демонструє лояльність до Кремля. У 2020 році країна відкрила почесне консульство в окупованому Сімферополі.

У липні 2021 року влада Нікарагуа підписала угоду про економічне співробітництво з російською окупаційною адміністрацією Криму.

Україна та міжнародна спільнота вважають тимчасово окуповані території невід’ємною частиною суверенної української держави, а будь-яке їхнє визнання з боку третіх країн - порушенням міжнародного права.

Ще у лютому 2021 року Україна запровадила санкції проти Нікарагуа. Верховна Рада схвалила проєкт постанови про обмежувальні заходи, яку президент Володимир Зеленський напередодні вніс до парламенту.

Які території хоче окупувати РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, на переговорах у Стамбулі Росія погрожувала захопити Харківську і Сумську області. Проте, на думку російського політтехнолога Марата Гельмана, у РФ немає реальних можливостей для такого прориву. Він вважає, що підтримка України з боку Європи — запорука провалу цих планів.

Також Кремль продовжує озвучувати ширші територіальні амбіції в Україні, які виходять за межі окупованих Криму та чотирьох областей. Путін, Пєсков і Мединський знову називали Одесу та південь України "російськими землями" й просували наратив про "один народ".

Крім цього, за словами військового експерта Олега Жданова, РФ не здатна захопити стратегічно важливі райони, як-от правобережжя Запорізької чи Херсонської областей. Наступ ворога гальмується навіть у Сумській області.

Читайте також:

Про персону: Даніель Ортега

Хосе Данієль Ортега Сааведра (ісп. Jose Daniel Ortega Saavedra; нар. 11 листопада 1945, Ла-Лібертад) - проросійський прокомуністичний політичний і державний діяч Нікарагуа, один з лідерів Сандиністського перевороту 1979 року, що скинув режим президента Анастасіо Сомоси і встановив режим хунти, на чолі якої став сам Ортега разом зі своїми братами Каміло та Умберто. Президент Нікарагуа в 1985—1990 рр. і з листопада 2006 р. по теперішній час. Преса звинувачує його у встановленні тоталітарного режиму в Центральній Америці за його мандатом.

Союзник режиму Путіна, засуджує всі резолюції проти Росії, підтримує кожне рішення, прийняте очільником Кремля.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні нікарагуа війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Хочуть там закріпитись": Зеленський про два міста, на які "сунуть" окупанти

"Хочуть там закріпитись": Зеленський про два міста, на які "сунуть" окупанти

21:41Фронт
Війна в Україні може припинитись: військовий вказав на неочевидну причину

Війна в Україні може припинитись: військовий вказав на неочевидну причину

20:22Війна
Чому РФ ігнорує ультиматум Трампа: ЗМІ пояснили, що стоїть за впертістю Путіна

Чому РФ ігнорує ультиматум Трампа: ЗМІ пояснили, що стоїть за впертістю Путіна

20:05Війна
Реклама

Популярне

Більше
Труднощі виникнуть з нізвідки: на трьох знаків зодіаку чекають важкі часи

Труднощі виникнуть з нізвідки: на трьох знаків зодіаку чекають важкі часи

Карта Deep State онлайн за 31 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 31 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Переломний момент та нова дорога: 5 знаків зодіаку відчують зміни 31 липня

Переломний момент та нова дорога: 5 знаків зодіаку відчують зміни 31 липня

Коли закінчиться війна і що чекає на Україну в серпні: астролог назвала важливу дату

Коли закінчиться війна і що чекає на Україну в серпні: астролог назвала важливу дату

Гороскоп на серпень 2025 для Тельців: Венера принесе романтику, Уран - нові гроші

Гороскоп на серпень 2025 для Тельців: Венера принесе романтику, Уран - нові гроші

Останні новини

21:41

"Хочуть там закріпитись": Зеленський про два міста, на які "сунуть" окупанти

21:33

Гороскоп на серпень 2025: на Близнюків чекає місяць подарунків і приємних сюрпризів

21:24

Вранці чи ввечері: коли найкраще поливати город та якою водою

21:20

Що казав німецький вчений про Україну та Росію 200 років тому - актуально й досіВідео

21:08

Небезпека літа: як діяти при укусі кліща та чого категорично не можна робити

США та Європа порозумілись, Трамп переключить увагу на Китай - ХараСША та Європа порозумілись, Трамп переключить увагу на Китай - Хара
21:04

Чому не можна копати часник і цибулю, коли в селі померла людина: відповідь священникаВідео

20:54

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова розлучаються: хто став причиною

20:28

"Нехай мене не шукають": куди зник Микола Гнатюк насправді

20:22

Війна в Україні може припинитись: військовий вказав на неочевидну причину

Реклама
20:22

Жоден чай з магазину не зрівняється: ТОП-8 трав, які варто засушити в серпні

20:10

Які були "позивні" у князів Київської Русі — розкрито маловідомий фактВідео

20:05

Чому РФ ігнорує ультиматум Трампа: ЗМІ пояснили, що стоїть за впертістю Путіна

20:02

"Це нове обличчя": зрадницю Ані Лорак не впізнали шанувальники

19:50

Президент однієї з країн розхвалив Путіна і визнав анексію РФ територій України

19:40

Таких цін не було навіть минулого року: який продукт дивує своєю вартістю

19:04

"Перформанс" Часового Яру: ЗСУ викрили новий сценарій ворога

18:49

В Україні дешевшає одна з найдорожчих ягід: ціни впали на 33% за тиждень

18:33

Гороскоп Таро на завтра, 1 серпня: хороші новини для Раків, рішення для Водоліїв

18:19

З’їдять до останньої крихти: неймовірна намазка на хліб з літніх овочів

18:16

Мав цілі та велике серце: російська ракета вбила 6-річного каратиста Матвія

Реклама
18:10

Так виглядає пекло: батьки художниці з костюмів Лесі Патоки постраждали від атаки РФ

18:06

Мирна угода до 8 серпня: у США оголосили про гучні плани ТрампаВідео

18:01

Перший український серіал у стилі true crime: Київстар ТБ запускає новий original "Тиха Нава" новини компанії

17:41

"Повінчаю і так": священник сказав, чи можна виходити заміж у чорній весільній сукніВідео

17:38

Ризик небезпечної "угоди" Трампа і Путіна щодо України: у Politico розкрили деталі

17:36

Червоний індикатор зі знаком оклику на панелі приладів: про що попереджає водіїв

17:20

РФ вщент знищила пів багатоповерхівки в Краматорську: є жертви, багато пораненихФото

17:11

Такого курсу не було давно: вартість євро різко обвалилася до нової позначки

16:45

Пролетіла дев'ять поверхів і вижила: дівчина дивом вціліла під час атаки на КиївФотоВідео

16:40

Керівник держпідприємства звернувся до Президента та генпрокурора з проханням втрутитись конфлікт з рейдерами

16:30

Погода в Україні різко зміниться: синоптик назвала дату

16:22

Чому не вдається збивати усі ракети "Іскандер-К": Ігнат назвав реальну причину

16:13

Хто зі знаків зодіаку розбагатіє в серпні: названа трійка щасливчиків

16:12

Коли закінчиться війна і що чекає на Україну в серпні: астролог назвала важливу дату

16:02

"Терор - все, що Росія вміє": українські зірки відреагували на ракетний удар по Києву

15:56

Покарання Трампа спрацювало: Індія прийняла рішення щодо нафти від Путіна - Reuters

15:45

Як заточити ножиці в домашніх умовах: 5 простих способів без профі-точилкиВідео

15:22

Краще не виганяти з подвірʼя: які птахи рятують від навали сарани

15:18

Всі закони вже підписані: Зеленський оголосив про ряд важливих рішень

15:08

Україні загрожує глибша фінансова прірва: Reuters назвав основні проблеми

Реклама
15:00

Нерівний шлюб: зіркові подружжя із великою різницею у віці

14:57

СБУ врятувала повітряний флот F-16, - експерт про затримання Службою топ-крота

14:42

Де три відмінності між дітьми: тільки одиниці знайдуть їх всього за 35 секунд

14:07

Більшість будуть здивовані: які винаходи вчені СРСР нахабно вкрали в Заходу

13:50

Що робити якщо заїдає блискавка: 2 способи, які не поведуть

13:44

"Майже рік лежав": Ахтем Сеітаблаєв перестав приховувати важку травму

13:44

Гамбургери з 2 інгредієнтів і хот-дог, який ніхто не впізнає: як виглядав "фастфуд" в СРСР

13:37

Верховна Рада ухвалила закон про НАБУ та САП

13:19

4 знаки Всесвіту, що ви на правильному шляху

12:56

Скільки кроків на день потрібно ходити для здоров'я: вчені назвали нову кількість

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти