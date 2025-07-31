Такого курсу не було давно: вартість євро різко обвалилася до нової позначки

Ви дізнаєтесь:
- Яким буде курс валют у п’ятницю
- На скільки зміцнилась гривня
На п’ятницю, 1 серпня, встановлено новий офіційний курс валют. Зокрема, вартість євро різко впала. Про це відомо з даних на сайті НБУ.
Так, курс долара до гривні на завтра встановлено на рівні 41,71грн/дол. Українська валюта зміцнилася на 6 копійок.
Що цікаво, по відношенню до євро гривня значно посилила позиції. Вартість євро на 1 серпня установлено на рівні 47,75 грн/євро. Гривня зросла одразу на 40 копійок.
Варто зауважити, що на міжбанківському валютному ринку до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,71/41,74 грн/дол., а євро - 47,69/47,71 грн/євро.
Чого чекати від курсу євро
Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин писав, що з початку 2025 року і до липня євро відчутно зміцнився проти долара, але така динаміка може тривати не завжди.
На його думку, торговельна угода між США і Євросоюзом для євро несе негативний характер. Зокрема, вона може тиснути на курс євро до долара.
Курс валют - що відомо
Як повідомляв Главред, в інвесткомпанії Dragon Capital говорили, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.
Експерт Олександр Хмелевський прогнозував, що в першій половині серпня курс гривні зберігатиме стабільність, але у другій половині місяця ділова активність традиційно зростає, що може призвести до збільшення попиту на валюту.
Водночас, банкір Тарас Лєсовий заявляв, що до 3 серпня курс долара коливатиметься в межах 41,6 - 42 гривні на міжбанку і 41,6 - 42,2 гривні за на готівковому ринку.
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Про джерело: Національний банк України
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
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