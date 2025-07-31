Так виглядає пекло: батьки художниці з костюмів Лесі Патоки постраждали від атаки РФ

Коротко:
- Що сталося з батьками художниці
- Який вигляд має їхній будинок
Художниця з костюмів Леся Патока розповіла про те, що будинок її батьків пошкоджено внаслідок нічної комбінованої атаки росіян по Києву в ніч на 31 липня.
Як розповіла вона на своїй сторінці в Instagram, житло батьків було пошкоджено уламками від сусідньої пожежі.
"У під'їзді вибило всі вікна. Їм знесло двері. Розривало з петель вікна... Все в склі. У когось із сусідів зірвало балкони", - написала вона.
Крім того, за її словами, будинком пішли тріщини. "Залишати їх у хрущовці на п'ятому поверсі - це самогубство. Там більше немає захисту. Просто старі стіни й уламки навколо", - зазначила Патока.
Тепер відомо, що тепер шукає нову квартиру або дачу для батьків.
Вона також додала, що уламок ворожого снаряда влучив у ногу її тата. "Не критично", - розповідає вона.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 31 липня російська армія завдала ракетно-дронового удару по Києву, БПЛА заходили в столицю з різних боків. Пізніше окупанти вдарили ще й ракетами. Відомо про влучання в житлову багатоповерхівку у Святошинському районі.
Також відомо, що наслідки російських ударів були зафіксовані в Шевченківському та Святошинському районах. Під удар потрапила житлова забудова. Унаслідок ракетного удару в Голосіївському районі горів будинок і авто.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що від ударів РФ також постраждали Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, Миколаївська області. Відомо про десятки постраждалих людей.
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