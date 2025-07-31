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Війна в Україні може припинитись: військовий вказав на неочевидну причину

Марія Николишин
31 липня 2025, 20:22
756
Путін вже говорив, що потрібно скорочувати воєнний бюджет.
Війна в Україні може припинитись: військовий вказав на неочевидну причину
Війна впливає на економіку РФ / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Головне із заяви військового:

  • Війна починає нищити російську економіку
  • Зокрема, у РФ є проблеми з харчовою продукцією
  • Через це бойові дії можуть зупинитися

Повномасштабна війна, яку країна-агресор Росія розв’язала проти України у 2022 році, починає нищити російську економіку. Це може призвести до призупинення бойових дій. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Мирослав Гай в ефірі Фабрики новин.

За його словами, зараз є усі ознаки того, що у Росії серйозні проблеми.

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"Російська економіка має шалені втрати, про це йдуть заяви Путіна, від відомих пропутінських економістів з РФ. Про це говорять незалежні експерти, російська опозиція. Тобто, є ознаки того, що у РФ проблеми. От вони зупинили експорт бензину. В Криму бензину немає, в Донецьку – води. У них – проблеми", - наголосив він.

Військовий зауважив, що дефіцит бензину обов’язково відображається на транспортній галузі, логістиці, роботі аеропортів.

"Це (проблеми – ред.) й Путін розуміє. Він нещодавно зробив заяву в Білорусі про те, що треба скорочувати воєнний бюджет. Тобто, є проблеми певні. Є заяви від представників російського ВПК про те, що не можуть ефективно працювати. Є банкрутство підприємств, є скорочення робочого тижня для росіян, зупинка підвищення заробітної платні", - говорить Гай.

Крім того, за його даними, у РФ є проблеми з харчовою продукцією, яка там виробляється, через негаразди у сільському господарстві.

Військовий також додав, що навіть офіційні представники профільної галузі країни-агресора офіційно заявили, що цього року в РФ буде "компактний урожай".

"Компактний урожай - це прекрасне висловлювання. Ця війна починає не просто завдавати шкоди Росії, а просто нищити цілими галузями російську економіку", - підсумував Гай.

Яка економічна ситуація в Росії

Російський економіст Володимир Мілов вже говорив, що Росії катастрофічно не вистачає грошей.

За його словами, продовження війни вимагає нових і нових коштів, тому Путіну потрібно або завершувати війну, або друкувати більше грошей. Однак, це може призвести до ще жорсткішого заморожування економіки.

Війна в Україні може припинитись: військовий вказав на неочевидну причину
Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що є багато ознак того, що найближчим часом війна РФ проти України "може бути призупинена".

Президент США Дональд Трамп сказав, що завершення війни Росії проти України займе тривалий час. Війна, що за планом лідера РФ Володимира Путіна мала тривати три дні, уже затягнулась на 3 роки.

Водночас, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що Україна і РФ можуть домовитися про завершення війни. За його словами, він активізував дипломатичні зусилля заради миру.

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Про персону: Мирослав Гай

Мирослав Гай - український актор, волонтер, керівник благодійної організації "Фонд "Мир і Ко". До подій на Майдані був залучений до низки популярних телешоу СТБ ("Танцюють всі!", "Україна має талант", "МастерШеф", "X-Фактор", "Холостяк", "Все буде добре", "Неймовірна правда про зірок", "Танці з зірками", "Феномен") у ролі викладача акторської майстерності та майстерності телеведучого.

З 2014 року Гай брав участь у піднятті державного прапора на телевежі Слов'янська. Брав участь у складній операції з водопостачання бійців на горі Карачун біля Слов'янська - шляхом буріння 120-метрової свердловини під час мінометних обстрілів.

Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня й орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня - за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, йдеться у статті Вікіпедії.

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