Таких цін не було навіть минулого року: який продукт дивує своєю вартістю

Коротко:
- В Україні стрімко дешевшає морква
- Наразі її продають по 9-16 грн/кг
- Це вже на 10% дешевше, ніж минулого тижня
В Україні вже п’ятий тиждень поспіль знижуються ціни на моркву. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
За їхніми словами, причиною такої ситуації є надлишок пропозиції даної продукції на ринку, тоді як попит досить невисокий.
Так, на даний момент основні продажі моркви врожаю 2025 року ведуться по 9-16 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.
"На сьогоднішній день відзначають суттєве зниження попиту на моркву, тоді як збирання цих коренеплодів практично у всіх регіонах країни ведеться досить активно. У таких умовах виробники змушені йти на поступки покупцям і надалі знижувати відпускні ціни на наявні партії продукції", - йдеться у повідомленні.
Аналітики також додали, що на сьогоднішній день морква в Україні вже надходить у продаж у середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці липня 2024 року.
Якими будуть ціни на овочі та фрукти у серпні
Головний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Інна Сало говорила, що, ймовірно, вартість овочів та фруктів в Україні у серпні буде знижуватись.
Зокрема, за її словами, на це може вплинути сезонне збільшення пропозиції, зберігання, транспортування. Крім того, овочі борщового набору вже подешевшали.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, ціни на лохину в Україні стрімко знижуються. Падіння вартості ягоди пов'язане з піком збору врожаю, який припадає на останню декаду липня.
Також відомо, що наразі в Україні є передумови для зростання закупівельних цін на молоко, особливо на те, що виробляється в сільськогосподарських підприємствах. Тому вартість молочних продуктів також може зрости.
Крім того, уже з серпня в Україні очікується невелике підвищення цін на соняшникову олію, яке буде зумовлене сезонним фактором.
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Про джерело: EastFruit
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