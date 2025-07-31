Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Таких цін не було навіть минулого року: який продукт дивує своєю вартістю

Марія Николишин
31 липня 2025, 19:40
153
Падіння цін пов’язане із зниженням попиту.
Таких цін не було навіть минулого року: який продукт дивує своєю вартістю
Ціни на моркву в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • В Україні стрімко дешевшає морква
  • Наразі її продають по 9-16 грн/кг
  • Це вже на 10% дешевше, ніж минулого тижня

В Україні вже п’ятий тиждень поспіль знижуються ціни на моркву. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За їхніми словами, причиною такої ситуації є надлишок пропозиції даної продукції на ринку, тоді як попит досить невисокий.

відео дня

Так, на даний момент основні продажі моркви врожаю 2025 року ведуться по 9-16 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

"На сьогоднішній день відзначають суттєве зниження попиту на моркву, тоді як збирання цих коренеплодів практично у всіх регіонах країни ведеться досить активно. У таких умовах виробники змушені йти на поступки покупцям і надалі знижувати відпускні ціни на наявні партії продукції", - йдеться у повідомленні.

Аналітики також додали, що на сьогоднішній день морква в Україні вже надходить у продаж у середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці липня 2024 року.

Якими будуть ціни на овочі та фрукти у серпні

Головний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Інна Сало говорила, що, ймовірно, вартість овочів та фруктів в Україні у серпні буде знижуватись.

Зокрема, за її словами, на це може вплинути сезонне збільшення пропозиції, зберігання, транспортування. Крім того, овочі борщового набору вже подешевшали.

Таких цін не було навіть минулого року: який продукт дивує своєю вартістю
Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на лохину в Україні стрімко знижуються. Падіння вартості ягоди пов'язане з піком збору врожаю, який припадає на останню декаду липня.

Також відомо, що наразі в Україні є передумови для зростання закупівельних цін на молоко, особливо на те, що виробляється в сільськогосподарських підприємствах. Тому вартість молочних продуктів також може зрости.

Крім того, уже з серпня в Україні очікується невелике підвищення цін на соняшникову олію, яке буде зумовлене сезонним фактором.

Читайте також:

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

морквина ціни на продукти новини України овочі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Хочуть там закріпитись": Зеленський про два міста, на які "сунуть" окупанти

"Хочуть там закріпитись": Зеленський про два міста, на які "сунуть" окупанти

21:41Фронт
Війна в Україні може припинитись: військовий вказав на неочевидну причину

Війна в Україні може припинитись: військовий вказав на неочевидну причину

20:22Війна
Чому РФ ігнорує ультиматум Трампа: ЗМІ пояснили, що стоїть за впертістю Путіна

Чому РФ ігнорує ультиматум Трампа: ЗМІ пояснили, що стоїть за впертістю Путіна

20:05Війна
Реклама

Популярне

Більше
Труднощі виникнуть з нізвідки: на трьох знаків зодіаку чекають важкі часи

Труднощі виникнуть з нізвідки: на трьох знаків зодіаку чекають важкі часи

Карта Deep State онлайн за 31 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 31 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Переломний момент та нова дорога: 5 знаків зодіаку відчують зміни 31 липня

Переломний момент та нова дорога: 5 знаків зодіаку відчують зміни 31 липня

Коли закінчиться війна і що чекає на Україну в серпні: астролог назвала важливу дату

Коли закінчиться війна і що чекає на Україну в серпні: астролог назвала важливу дату

Гороскоп на серпень 2025 для Тельців: Венера принесе романтику, Уран - нові гроші

Гороскоп на серпень 2025 для Тельців: Венера принесе романтику, Уран - нові гроші

Останні новини

21:41

"Хочуть там закріпитись": Зеленський про два міста, на які "сунуть" окупанти

21:33

Гороскоп на серпень 2025: на Близнюків чекає місяць подарунків і приємних сюрпризів

21:24

Вранці чи ввечері: коли найкраще поливати город та якою водою

21:20

Що казав німецький вчений про Україну та Росію 200 років тому - актуально й досіВідео

21:08

Небезпека літа: як діяти при укусі кліща та чого категорично не можна робити

США та Європа порозумілись, Трамп переключить увагу на Китай - ХараСША та Європа порозумілись, Трамп переключить увагу на Китай - Хара
21:04

Чому не можна копати часник і цибулю, коли в селі померла людина: відповідь священникаВідео

20:54

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова розлучаються: хто став причиною

20:28

"Нехай мене не шукають": куди зник Микола Гнатюк насправді

20:22

Війна в Україні може припинитись: військовий вказав на неочевидну причину

Реклама
20:22

Жоден чай з магазину не зрівняється: ТОП-8 трав, які варто засушити в серпні

20:10

Які були "позивні" у князів Київської Русі — розкрито маловідомий фактВідео

20:05

Чому РФ ігнорує ультиматум Трампа: ЗМІ пояснили, що стоїть за впертістю Путіна

20:02

"Це нове обличчя": зрадницю Ані Лорак не впізнали шанувальники

19:50

Президент однієї з країн розхвалив Путіна і визнав анексію РФ територій України

19:40

Таких цін не було навіть минулого року: який продукт дивує своєю вартістю

19:04

"Перформанс" Часового Яру: ЗСУ викрили новий сценарій ворога

18:49

В Україні дешевшає одна з найдорожчих ягід: ціни впали на 33% за тиждень

18:33

Гороскоп Таро на завтра, 1 серпня: хороші новини для Раків, рішення для Водоліїв

18:19

З’їдять до останньої крихти: неймовірна намазка на хліб з літніх овочів

18:16

Мав цілі та велике серце: російська ракета вбила 6-річного каратиста Матвія

Реклама
18:10

Так виглядає пекло: батьки художниці з костюмів Лесі Патоки постраждали від атаки РФ

18:06

Мирна угода до 8 серпня: у США оголосили про гучні плани ТрампаВідео

18:01

Перший український серіал у стилі true crime: Київстар ТБ запускає новий original "Тиха Нава" новини компанії

17:41

"Повінчаю і так": священник сказав, чи можна виходити заміж у чорній весільній сукніВідео

17:38

Ризик небезпечної "угоди" Трампа і Путіна щодо України: у Politico розкрили деталі

17:36

Червоний індикатор зі знаком оклику на панелі приладів: про що попереджає водіїв

17:20

РФ вщент знищила пів багатоповерхівки в Краматорську: є жертви, багато пораненихФото

17:11

Такого курсу не було давно: вартість євро різко обвалилася до нової позначки

16:45

Пролетіла дев'ять поверхів і вижила: дівчина дивом вціліла під час атаки на КиївФотоВідео

16:40

Керівник держпідприємства звернувся до Президента та генпрокурора з проханням втрутитись конфлікт з рейдерами

16:30

Погода в Україні різко зміниться: синоптик назвала дату

16:22

Чому не вдається збивати усі ракети "Іскандер-К": Ігнат назвав реальну причину

16:13

Хто зі знаків зодіаку розбагатіє в серпні: названа трійка щасливчиків

16:12

Коли закінчиться війна і що чекає на Україну в серпні: астролог назвала важливу дату

16:02

"Терор - все, що Росія вміє": українські зірки відреагували на ракетний удар по Києву

15:56

Покарання Трампа спрацювало: Індія прийняла рішення щодо нафти від Путіна - Reuters

15:45

Як заточити ножиці в домашніх умовах: 5 простих способів без профі-точилкиВідео

15:22

Краще не виганяти з подвірʼя: які птахи рятують від навали сарани

15:18

Всі закони вже підписані: Зеленський оголосив про ряд важливих рішень

15:08

Україні загрожує глибша фінансова прірва: Reuters назвав основні проблеми

Реклама
15:00

Нерівний шлюб: зіркові подружжя із великою різницею у віці

14:57

СБУ врятувала повітряний флот F-16, - експерт про затримання Службою топ-крота

14:42

Де три відмінності між дітьми: тільки одиниці знайдуть їх всього за 35 секунд

14:07

Більшість будуть здивовані: які винаходи вчені СРСР нахабно вкрали в Заходу

13:50

Що робити якщо заїдає блискавка: 2 способи, які не поведуть

13:44

"Майже рік лежав": Ахтем Сеітаблаєв перестав приховувати важку травму

13:44

Гамбургери з 2 інгредієнтів і хот-дог, який ніхто не впізнає: як виглядав "фастфуд" в СРСР

13:37

Верховна Рада ухвалила закон про НАБУ та САП

13:19

4 знаки Всесвіту, що ви на правильному шляху

12:56

Скільки кроків на день потрібно ходити для здоров'я: вчені назвали нову кількість

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти