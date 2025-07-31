Таких цін не було навіть минулого року: який продукт дивує своєю вартістю

Падіння цін пов’язане із зниженням попиту.

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Ціни на моркву в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні стрімко дешевшає морква

Наразі її продають по 9-16 грн/кг

Це вже на 10% дешевше, ніж минулого тижня

В Україні вже п’ятий тиждень поспіль знижуються ціни на моркву. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За їхніми словами, причиною такої ситуації є надлишок пропозиції даної продукції на ринку, тоді як попит досить невисокий.

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Так, на даний момент основні продажі моркви врожаю 2025 року ведуться по 9-16 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

"На сьогоднішній день відзначають суттєве зниження попиту на моркву, тоді як збирання цих коренеплодів практично у всіх регіонах країни ведеться досить активно. У таких умовах виробники змушені йти на поступки покупцям і надалі знижувати відпускні ціни на наявні партії продукції", - йдеться у повідомленні.

Аналітики також додали, що на сьогоднішній день морква в Україні вже надходить у продаж у середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці липня 2024 року.

Якими будуть ціни на овочі та фрукти у серпні

Головний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Інна Сало говорила, що, ймовірно, вартість овочів та фруктів в Україні у серпні буде знижуватись.

Зокрема, за її словами, на це може вплинути сезонне збільшення пропозиції, зберігання, транспортування. Крім того, овочі борщового набору вже подешевшали.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на лохину в Україні стрімко знижуються. Падіння вартості ягоди пов'язане з піком збору врожаю, який припадає на останню декаду липня.

Також відомо, що наразі в Україні є передумови для зростання закупівельних цін на молоко, особливо на те, що виробляється в сільськогосподарських підприємствах. Тому вартість молочних продуктів також може зрости.

Крім того, уже з серпня в Україні очікується невелике підвищення цін на соняшникову олію, яке буде зумовлене сезонним фактором.

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