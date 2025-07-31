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"Відповідь буде співмірною": МЗС України зробило серйозне попередження Нікарагуа

Руслана Заклінська
31 липня 2025, 23:40
756
Будь-яке "визнання" окупованих територій суперечить резолюціям Генасамблеї ООН і не залишиться без відповіді.
'Відповідь буде співмірною': МЗС України зробило серйозне попередження Нікарагуа
Україна попередила Нікарагуа про відповіддь на недружні дії / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот з відео, uk.wikipedia.org

Головне:

  • Україна засудила заяву президента Нікарагуа про визнаня окупованих територій російськими
  • Україна вимагає від Нікарагуа спростування заяв
  • МЗС України попередило Нікарагуа про відповідь на недружні дії

Україна вважає абсолютно неприйнятною заяву президента Нікарагуа щодо готовності визнати тимчасово окуповані Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області частиною РФ. Про це йдеться у офіційному коментарі Міністерства закордонних справ України.

"Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на повідомлення провідних світових засобів масової інформації про послання керівництва Республіки Нікарагуа російському диктатору Путіну з повною підтримкою та визнанням Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України як невід'ємної частини території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

відео дня

У разі підтвердження цієї інформації, Україна розцінює дії Нікарагуа як грубе порушення міжнародного права, Статуту ООН та принципів суверенітету й територіальної цілісності держав. Київ залишає за собою "право на відповідь, яка буде співмірною безпрецедентому рівню недружних дій".

МЗС також нагадало, що будь-яке визнання тимчасово окупованих територій України частиною Росії суперечить резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 3314, а також резолюції ES-11/4 від 12 жовтня 2022 року, які прямо закликають держави-члени ООН не визнавати жодної анексії українських земель.

"Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, а також Донецька, Луганська, Херсонська й Запорізька області були і залишаються невід’ємними частинами території України. Будь-які так звані "референдуми", "консультації" чи заяви окупантів, так само як і "визнання" цих незаконних дій третіми державами є юридично нікчемними та не створюють жодних правових наслідків", - наголосили у МЗС.

Крім того, в МЗС нагадали, що Україна вже застосовувала секторальні санкції проти Нікарагуа ще у 2020 році, коли ця держава відкрила так зване "почесне консульство" в окупованому Росією Сімферополі. Тепер же, у зв’язку з новими проявами підтримки держави-агресора, ситуація може загостритися ще більше.

"Україна закликає владу Нікарагуа негайно офіційно спростувати повідомлення засобів масової інформації, якщо вони не відповідають дійсності. Відсутність такого спростування найближчим часом буде розцінена українською стороною як підтвердження достовірності таких повідомлень, з усіма відповідними наслідками", - підкреслили у міністерстві.

Дружба Нікарагуа з Росією

Нікарагуа вже тривалий час демонструє прихильність до Кремля. У 2020 році ця країна відкрила почесне консульство в окупованому Сімферополі.

У липні 2021 року влада Нікарагуа підписала угоду про економічне співробітництво з російською окупаційною адміністрацією в Криму.

Україна та міжнародна спільнота вважають тимчасово окуповані території невід’ємною частиною суверенної української держави, а будь-яке їхнє визнання з боку третіх країн - грубим порушенням міжнародного права.

У лютому 2021 року Україна запровадила санкції проти Нікарагуа. Верховна Рада підтримала відповідну постанову, внесену до парламенту президентом Володимиром Зеленським.

РФ планує окупувати ще дві області України - що відомо

Як повідомляв Главред, президент Нікарагуа Даніель Ортега у листі до Володимира Путіна заявив про повне визнання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей частинами Росії. У листі повторюється кремлівська риторика про "захист територій Росії", а війну РФ проти України названо "героїчною боротьбою".

Під час переговорів у Стамбулі Росія відкрито заявляла про намір захопити Харківську та Сумську області. Однак, як вважає російський політтехнолог Марат Гельман, у Кремля немає реальних ресурсів для реалізації такого масштабного наступу.

Попри це, Кремль продовжує озвучувати все ширші територіальні претензії, які виходять далеко за межі вже окупованих Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Зокрема, Путін, Пєсков і Мединський останнім часом знову називали Одесу та весь південь України "російськими землями"

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Про джерело: МЗС України

Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

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