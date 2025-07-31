Всі закони вже підписані: Зеленський оголосив про ряд важливих рішень

Зеленський сказав, що текст документу щодо НАБУ буде негайно опублікований.

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Зеленський підписав закон про НАБУ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Верховна Рада

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Зеленський підписав законопроект про повернення повноважень НАБУ та САП

Він також підписав закон про бюджетне фінансування для Сил оборони та виплати воїнам

Президент погодив рішення про додаткових 15 днів відпустки для військових

У четвер, 31 липня, президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 13533 про повернення повноважень НАБУ та САП. Про це він повідомив у Telegram.

Зокрема, президент подякував всім парламентарям за ухвалення його законопроекту.

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"Щойно підписав документ, текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави. Рішення правильне. Триста тридцять один депутат. Саме так, як і потрібно, – за основу та в цілому", - йдеться у повідомленні.

За його словами, дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки.

"Україна є демократією – точно жодних сумнівів. Урядовці невідкладно також проінформують партнерів України про цей закон", - додав він.

Бюджетне фінансування для Сил оборони

Зеленський наголосив, що сьогодні є й інші дуже важливі рішення.

"Це закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю, на дрони, на виплати воїнам та рідним наших воїнів. Надзвичайно важливо. Щойно теж підписав, і це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій і всі належні виплати рідним наших полеглих героїв", - каже президент.

Додаткові відпустки для військових

Зеленський також розповів, що він з військовим командуванням погодив рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для військових.

"Щоб у серпні це запрацювало. Ухвалений і закон, який дає більше можливостей ветеранським підприємствам. Тож цей день дійсно результативний, і відчутно для людей. Дякую всім, хто захищає Україну, українців, українські національні інтереси",- підсумував він.

Коли Рада ухвалила закон про НАБУ та САП

Сьогодні, 31 липня, Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ і САП. Відомо, що за нього проголосувало 330 нардепів. Що цікаво, 326 нардепів проголосували за те, щоб законопроєкт був невідкладно підписаний. Крім того, голосів "проти" або "утримався" зовсім не було.

НАБУ - останні новини України

Як повідомляв Главред, 22 липня Верховна Рада України ухвалила закон №12414, який змінював баланс повноважень у сфері боротьби з корупцією. Генеральний прокурор мав отримати повноваження контролювати діяльність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Через це у різних містах України пройшли мирні акції протесту. Мінтингувальники не підтримували законопроект, бо Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура втратять незалежність.

Вже 24 липня президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради текст законопроекту щодо системи правопорядку та незалежності антикорупційних органів.

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