Давилася і вила: Лорак вразила безталанним співом світового хіта

Співачка-зрадниця Лорак виступила в російському Сочі.

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Ані Лорак їздить по РФ/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

Що заспівала зрадниця Лорак

Як вона виглядала

Російська співачка Ані Лорак, яка родом з України, але зрадила рідну країну і воліє розважати росіян, подалася з концертами курортними російськими містами.

Зокрема, запроданка приїхала виступати в місто Сочі, де намагалася співати і танцювати на невеликій сцені. Вона спробувала заспівати популярний хіт Simply The Best легендарної Тіни Тернер.

відео дня

У моменти, коли потрібно показати голос, Лорак подалі відводить мікрофон і пісня виходить уривчастою та аматорською. Крім того, її рухи і стрибки на сцені виглядають важкими і вимученими. Глядачам напевно було складно зрозуміти, на якому заході вони перебувають - концерті співачки чи сочинському караоке.

Ані Лорак з новим чоловіком / фото: instagram.com, Ані Лорак

Лорак - мачуха

Як відомо, Лорак вийшла заміж за свого йога-інструктора, іспанця Ісаака Віджраку. Ба більше, її навіть можна назвати мачухою його маленького сина, який народився напередодні бурхливого роману Лорак та інструктора.

Нещодавно, на одному з відео, малюк спробував обійняти зрадницю Лорак, але та навіть не повернула голову, відкинувши малюка. Фрагмент потрапив на відео.

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Ані Лорак - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Ісаак Віджраку розповів, що він відчуває до Ані Лорак. Він вважає, що "любити, по-справжньому любити - це зняти обладунки, заглушити сумніви і йти в невідомість із розпростертими обіймами". Також він почав філософствувати про хоробрість у стосунках.

Також раніше зрадниця Ані Лорак повідомила, що скоро вийде її нова пісня. Лорак часто критикують за мовчання про війну в Україні, зовнішній вигляд і роман з іспанцем Ісааком Віджраку, якого вважають альфонсом. Але цього разу під удар потрапила і творчість співачки.

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Про персону: Ані Лорак Ані Ло рак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії до України, стала на бік Росії та продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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