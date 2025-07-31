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"Терор - все, що Росія вміє": українські зірки відреагували на ракетний удар по Києву

Анна Підгорна
31 липня 2025, 16:02
35
Неможливо залишатися байдужим до жахливого горя, яке в нашу країну приносить країна-агресор.
Ракетний удар по Києву
Ракетний удар по Києву 31 липня - реакція зірок / колаж: Главред, фото: instagram.com/kola__official, t.me/dsns_telegram

Стисло:

  • Україна і столиця перенесли 31 липня ракетну атаку
  • Вітчизняні знаменитості реагують на трагедію

Уночі 31 липня Україна пережила масований удар - країна-окупант спрямувала по мирних містах понад 300 дронів і 8 ракет. Основною ціллю атаки став Київ. Там, як повідомляє ДСНС, постраждало 64 людини, 8 - загинули.

Українські зірки в соціальних мережах висвітлюють цю трагедію - розповідають, як вони пережили цю ніч, висловлюють співчуття постраждалим і сім'ям загиблих, пише Главред.

відео дня

Надя Дорофєєва у своєму блозі в Instagram опублікувала емодзі розбитого серця, і зазначила, що нічна ракетна атака по Києву була дуже страшною.

Ракетний удар по Києву
Ракетний удар по Києву 31 липня - реакція зірок / instagram.com/nadyadorofeeva

"Чергова страшна ніч. Я до щему в серці пишаюся нашими людьми. Які захищають. Рятують. Лікують. Годують. Відновлюють. Які, попри страшні ночі, з самого ранку вже працюють, і дають можливість кожному відчути, що життя продовжується. Хоча в нинішніх умовах це - надзусилля. На цих людях тримається вся країна", - пише Віталій Козловський.

Ракетний удар по Києву
Ракетний удар по Києву 31 липня - реакція зірок / instagram.com/vkozlovsky_music

Святослав Вакарчук опублікував фото зруйнованого російською атакою під'їзду житлового будинку. "Знову жахлива ніч в Україні. Росія продовжує терор. Це все, що вона вміє. Але всі терористи закінчують однаково. А Україна вистоїть. Щирі співчуття...", - написав він.

Ракетний удар по Києву
Ракетний удар по Києву 31 липня - реакція зірок / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Злата Огнєвіч також назвала цю ніч пекельною. Те, що коїлося за вікнами, сильно налякало артистку.

Ракетний удар по Києву
Ракетний удар по Києву 31 липня - реакція зірок / instagram.com/zlata.ognevich

Тімур Мірошниченко опублікував своє селфі з маскою на обличчі. Він розповів, що через жахливий звук прольоту ракети над будинком він впав з ліжка. Попри це вже рано вранці він був на зйомках. Такі реалії сучасних українців.

Ракетний удар по Києву
Ракетний удар по Києву 31 липня - реакція зірок / instagram.com/timur.miroshnychenko

"Після кожної безсонної ночі в укритті зранку кожен українець/українка продовжує, незважаючи ні на що", - написала Даша Квіткова, і нагадала про важливість підтримки українських воїнів.

Ракетний удар по Києву
Ракетний удар по Києву 31 липня - реакція зірок / instagram.com/kvittkova

Співачка Kola також опублікувала кадри розрухи, яку принесла до Києва країна-окупант, з емодзі розбитого серця.

Ракетний удар по Києву
Ракетний удар по Києву 31 липня - реакція зірок / instagram.com/kola__official

Павло Зібров у соціальних мережах висловив свої щирі співчуття всім, кого торкнулася ця жахлива трагедія.

Ракетний удар по Києву
Ракетний удар по Києву 31 липня - реакція зірок / instagram.com/pavlo_zibrov

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