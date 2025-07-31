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"Був шокований": Джастін Тімберлейк розкрив свій важкий діагноз

Олена Кюпелі
31 липня 2025, 23:48
28
Джастін Тімберлейк закінчив світовий тур і пояснив причину поганого самопочуття.
Тімберлейк на концерті опустив росіянку
Тімберлейк поділився особистим / Колаж Главред, фото Instagram/justintimberlake

Коротко:

  • Чим хворий Джастін Тімберлейк
  • Як він повідомив цю новину

Американський популярний співак Джастін Тімберлейк, який нещодавно на одному з концертів красиво опустив росіянку, розповів про свій важкий діагноз.

Як пише ENews, завершивши останні концерти свого світового туру "The Forget Tomorrow", музикант поділився особистим посланням про те, що відбувалося за сценою.

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"Що ж, оскільки ці два неймовірних роки добігають кінця, і я з нетерпінням дивлюся в майбутнє, мені захотілося написати щось від щирого серця. Нелегко намагатися вписати в контекст вихор гастролей, але я постараюся...", - написав він в Instagram 31 липня.

Джастін Тімберлейк потрапив у конфуз через росіянку
Джастін Тімберлейк завершив тур / Фото Instagram/justintimberlake

Виконавець "Rock Your Body" продовжив, зазначивши, що його концертна подорож "була найвеселішою, найемоційнішою, найприємнішою, найскладнішою фізично та, часом, найвиснажливішою подорожжю".

"Як багато хто з вас знає, я досить замкнута людина", - продовжив він. "Але, розмірковуючи про тур і фестивальний тур, я хочу трохи розповісти вам про те, що зі мною відбувається", - ділився зірка.

44-річний музикант зазначив, що, коли йому вперше повідомили діагноз, він "був, звичайно, шокований".

"Але, принаймні, я розумів, чому я виходжу на сцену, відчуваючи найсильніший невралгічний біль або просто дику втому чи нудоту", - продовжив він. "Я стояв перед вибором. Припинити гастролі? Або продовжувати і розібратися. Я вирішив, що радість від виступів набагато переважує швидкоплинний стрес, який відчувало моє тіло. Я так радий, що продовжив", - додав він.

Джастін Тімберлейк
Джастін Тімберлейк / justintimberlake.com

"Ділюся всім цим у надії, що ми всі зможемо знайти спосіб бути ближче один до одного", - додав Джастін. "Я хотів би зробити свій внесок, щоб допомогти іншим, які зіткнулися з цією хворобою. Усім вам, хто приходив до мене на гастролі The Forget Tomorrow або JT Live '25 (або на будь-який інший тур або шоу за ці роки)... ваша енергія і любов продовжують надихати мене", - сказав артист.

Виявилося, що Тімберлейк хворий на хворобу Лайма.

Що таке хвороба Лайма

Згідно з даними клініки Mayo, хвороба Лайма - це захворювання, спричинене бактерією борелії. Люди зазвичай заражаються хворобою Лайма через укус кліща, що переносить цю бактерію.

Ви наражаєтеся на ризик захворювання на хворобу Лайма, якщо проводите час у місцях проживання кліщів, наприклад, у трав'янистих, чагарникових або лісових масивах. Дотримання заходів безпеки в цих районах може знизити ризик захворювання на хворобу Лайма.

Симптоми хвороби Лайма включають:

  • Лихоманку.
  • Головний біль.
  • Сильну втому.
  • Скутість суглобів.
  • М'язові болі.
  • Збільшення лімфатичних вузлів.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що американський співак Джастін Тімберлейк був заарештований за звинуваченням у водінні в нетверезому стані. Співак має постати перед судом для пред'явлення обвинувачення, повідомив представник суду Саг-Гарбора. Подробиці арешту Тімберлейка стали відомі не відразу.

Нагадаємо, раніше принц Луї, який славиться своєю харизмою і безпосередньою поведінкою, відзначився на офіційному заході власним танцем. За нову витівку його навіть насварила його сестра, принцеса Шарлотта.

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Про персону: Джастін Тімберлейк

Джастін Тімберлейк - американський співак, автор пісень, композитор, продюсер, танцюрист і актор. Володар чотирьох премій "Еммі" і дев'яти премій "Греммі". За даними Вікіпедії, Джастін Тімберлейк прийшов до слави як один із солістів бой-бенду 'N Sync.

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