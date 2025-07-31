Мати-путіністка гумориста Ревви погрожує розкрити неприємну правду про нього

Мати Олександра Ревви намагається шантажувати сина і обзиває його дружину останніми словами.

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Мати Реви шантажує гумориста / Колаж Главред, фото Експрес газета

Коротко:

Про що хоче розповісти мати Реви

Що вона знає про його дружину

Донеччанин за походженням, комік Олександр Ревва, який не спілкується зі своєю матір'ю, шаленою путіністкою з Донецька, може потрапити в неприємну ситуація.

Як пишуть російські пропагандисти, тепер путіністка погрожує своєму синові розповісти про нього "правду". Вона кілька разів телефонувала синові з погрозами: "Я піду на програму і як розповім, що твоя дружина повія, а ти мені не допомагаєш".

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Мати Ревви шантажує сина / Фото РосЗМІ

При цьому, повідомляється, він повністю утримує матір уже кілька років і вважає такі випади на свою адресу шантажем. "Вона каже, що я їй не допомагаю, щоб створити в людей такий портрет негідника", - зазначає Ревва.

Раніше вона також заявляла, що вона хворіє і їй головне, "щоб син допомагав".

"Я хворію, вже стара, мені головне, щоб син допомагав, але він не допомагає. У мене нещодавно був струс мозку, зараз взагалі ні до чого. Підскочив тиск, неправильно виписали ліки, я впала. Він не приїхав навіть. Йому мама і сестра не потрібні.

Ревва з дружиною / Фото Стархіт

Вона також додає, що Ревва віддає всі гроші дружині, а та їм не дає. "Він почав виправдовуватися перед усіма, мабуть... Він же їй (дружині) віддає всі гроші, а вона не дає нам", - розповідала горе-мати.

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Раніше Главред писав, що минулого року мати Ревви, яка підтримала повномасштабний напад Росії на Україну, заявила, що син із нею не хоче спілкуватися. У погіршенні стосунків вона звинуватила дружину Олександра.

Крім того, Ревва розкритикував свого батька і нагадав, що той кинув його і сестру, коли їм було по 4 місяці.

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Про персону: Олександр Ревва Олександр Ревва - український і російський актор кіно, озвучування і дубляжу, продюсер, комік, шоумен, телеведучий, співак. Колишній учасник команди КВК "Стомлені сонцем"; колишній учасник гумористичного шоу "Comedy Club" на телеканалі "ТНТ", пише Вікіпедія. Як повідомляє Stars about war, після початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року розмістив в Instagram пост із закликом зупинити війну: "Прошу! Зупиніться! Подумайте про старих і дітей!" Після цього, він вирішив не обговорювати тему війни публічно. Проте артист все частіше став стикатися зі скасуванням або перенесенням його концертів у РФ. Не спілкується зі своїми батьками, які активно підтримують терориста Путіна і військове вторгнення в Україну.

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