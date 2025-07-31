РФ вщент знищила пів багатоповерхівки в Краматорську: є жертви, багато поранених

Внаслідок влучання у житловий будинок загинула людина.

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Росія вдарила по центру Краматорська / Колаж: Главред, фото: Нацполіція

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Росія вдарила по центру Краматорська

Загинула 1 людина, щонайменше 11 поранено

Половина п'ятиповерхівки зруйнована

У четвер, 31 липня, російські війська завдали удару по центру Краматорська. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще щонайменше 11 отримали поранення. Про це повідомила поліція Донецької області.

За даними правоохоронців, близько 14:15 окупанти влучили у п'ятиповерховий житловий будинок. Частина будівлі була зруйнована.

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"Пораненим, серед яких - 18-річна дівчина, надається медична допомога. Точна кількість постраждалих і масштаби пошкоджень, а також вид озброєння встановлюються", - зазначили у поліції.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін опублікував фото з місця події, на яких видно значні руйнування.

"Росіяни завдали прицільного удару по 5-поверхівці, половина будинку зруйнована вщент. Серед постраждалих 1 людина перебуває у важкому стані. На місці працюють всі відповідальні служби. Вкотре закликаю: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!" - наголосив він.

Наразі на місці удару тривають пошуково-рятувальні роботи, а також розбір завалів. Усім пораненим надається необхідна медична допомога. До ліквідації наслідків залучені слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, парамедики та інші екстрені служби.

Це не перший удар по Краматорську за останній час. Як повідомлялося раніше, у ніч на 22 червня росіяни обстріляли чотириповерховий будинок у місті. Тоді загинули щонайменше четверо людей, ще четверо дістали поранення.

Атака РФ по Києву 31 липня - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч проти 31 липня росіяни атакували Київ ракетами та дронами-камікадзе. Влучання та уламки зафіксовано в Солом’янському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Також росіяни завдали прямого удару по 9-поверхівці. Зруйновано цілий під’їзд, під завалами залишаються люди. Наслідки комбінованої атаки РФ зафіксовані на понад 27 локаціях, найбільше постраждав Солом’янський район.

Під час масованої атаки на Київ дівчина на ім’я Вероніка вилетіла з дев’ятого поверху та дивом вижила. За її словами, її відкинуло разом із ліжком, що пом’якшило падіння.

Крім цього, цієї ночі Росія випустила по Україні 317 повітряних цілей: 309 дронів і 8 крилатих ракет. Сили ППО збили або подавили 291 ціль.

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Про персону: Вадим Філашкін Вадим Філашкін — український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року. У минулому - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

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