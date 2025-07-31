'Хочуть там закріпитись': Зеленський про два міста, на які 'сунуть' окупанти

Зеленський наголосив, що українські підрозділи захищають наші позиції.

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Бої за Покровськ та Часів Яр / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот з відео

Головне із заяви президента:

Тривають активні бої за Покровськ та Часів Яр

ЗСУ вдаються знищувати російські ДРГ та малі групи противника

Заяви РФ про "захоплення" Часового Яру - дезінформація

Зараз у Донецькій області тривають інтенсивні бої за Покровськ та Часів Яр. Українські захисники відбивають кожну спробу окупантів просунутися. Про це сказав Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент повідомив, що сьогодні він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

відео дня

За його словами, українські підрозділи тримають позиції на Покровському напрямку.

"Важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ, малі групи, які намагаються постійно прорватись у місто, постійно хочуть там закріпитись. Це російська тактика, і наша на неї відповідь - знищення окупанта", - йдеться у повідомленні.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Зеленський також відреагував на російські заяви про "захоплення" Часового Яру.

"Були сьогодні російські вкиди про Часів Яр – це російська дезінформація. Українські підрозділи захищають наші позиції, і кожну російську спробу просуватися - на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині - зрештою ми відбиваємо. І це непросто, але це захист самого права українців на життя. Кожен такий напрямок - дуже важливий", - підсумував президент.

Вечірнє звернення Зеленського – відео:

Повідомлення про "захоплення" Часового Яру

Варто зауважити, що 11-й армійський корпус Збройних сил України вже повідомляв, що росіяни намагаються просунути наратив про захоплення Часового Яру, але це лише дезінформація та внутрішня пропаганда.

Наголошується, що Часів Яр залишається під контролем ЗСУ, а всі спроби окупантів провести штурм та прорватись закінчуються невдачею.

Часів Яр / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, у звіті Інституту вивчення війни зазначалось, що українські військові продовжують успішний наступ на Покровському напрямку з просуванням у кількох ключових районах.

Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин заявив, що російські війська продовжують укріплювати свої позиції на Тендрівській та Кінбурнській косах, які залишаються стратегічно важливими, але наразі тимчасово окупованими.

Водночас, пресслужба ОСУВ "Хортиці" повідомляла, що російські окупанти продовжують накопичувати сили на Покровському напрямку. Сили оборони успішно стримують натиск ворога та знищують переважаючі сили противника.

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