Окупанти встановили понтон через річку Сіверський Донець - Генштаб

Окупанти встановили понтон через річку Сіверський Донець / facebook.com.mod.mil. rus

Росія вже 68-й день жорстоко руйнує українські міста і вбиває мирне населення. Також окупанти з метою вдосконалення транспортної інфраструктури здійснили наведення понтонно-мостової переправи через річку Сіверський Донець, повідомляє пресслужба Генштабу ввечері в понеділок, 2 травня.

Окупанти продовжують обстріли позицій українських військ і цивільних об'єктів, розташованих на незначній відстані від державного кордону України з території РФ.

Також для посилення угруповання окупанти здійснюють переміщення в певні райони підрозділів ствольної та реактивної артилерії.

Також в зведенні Генштабу йдеться про те, що російські окупанти штучно створюють на захоплених територіях гуманітарну кризу. У населених пунктах не вистачає ліків і продуктів.

"На тимчасово зайнятих територіях російські окупанти штучно створюють і загострюють гуманітарну та економічну кризи", - йдеться в повідомленні.

У захоплених населених пунктах спостерігається нестача ліків, асортимент продуктових магазинів вкрай обмежений. Крім того, на окупованих територіях не працюють банки.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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